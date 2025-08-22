Lisätietoja UM-rahakkeesta

Penumbra – hinta (UM)

Ei listattu

1UM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03940717
$0.03940717
-0.30%1D
USD
Reaaliaikainen Penumbra (UM) -hintakaavio
Penumbra (UM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03940717
$ 0.03940717
24 h:n matalin
$ 0.03955452
$ 0.03955452
24 h:n korkein

$ 0.03940717
$ 0.03940717

$ 0.03955452
$ 0.03955452

$ 2.7
$ 2.7

$ 0.01580661
$ 0.01580661

-0.02%

-0.36%

-0.36%

-0.36%

Penumbra (UM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03940717. Viimeisen 24 tunnin aikana UM on vaihdellut alimmillaan $ 0.03940717 ja korkeimmillaan $ 0.03955452 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.7, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01580661.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UM on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -0.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Penumbra (UM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.42M
$ 1.42M

--
--

$ 3.94M
$ 3.94M

36.03M
36.03M

100,030,127.164983
100,030,127.164983

Penumbra-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. UM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.03M ja sen kokonaistarjonta on 100030127.164983. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.94M.

Penumbra (UM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Penumbra – USD -hinta muuttui $ -0.00014334164428018.
Viimeisten 30 päivän aikana Penumbra – USD -hinnan muutos oli $ -0.0059469636.
Viimeisten 60 päivän aikana Penumbra – USD -hinnan muutos oli $ -0.0344348757.
Viimeisten 90 päivän aikana Penumbra – USD -hinnan muutos oli $ -0.3312761802177975.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00014334164428018-0.36%
30 päivää$ -0.0059469636-15.09%
60 päivää$ -0.0344348757-87.38%
90 päivää$ -0.3312761802177975-89.36%

Mikä on Penumbra (UM)

Penumbra is private by default L1 proof of stake blockchain. This includes private transfers, staking, trading, custody, and governance, making it a comprehensive privacy-focused blockchain solution.Penumbra integrates with the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol, allowing for decentralized and private token transfers between IBC-compatible chains and Penumbra's multi-asset shielded pool.Penumbra is pitched as a reimagination of the original Cosmos vision but with privacy at its core, aiming to reshape how privacy is handled in blockchain transactions and interactions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Penumbra (UM) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Penumbra-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Penumbra (UM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Penumbra (UM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Penumbra-rahakkeelle.

Tarkista Penumbra-rahakkeen hintaennuste nyt!

UM paikallisiin valuuttoihin

Penumbra (UM) -rahakkeen tokenomiikka

Penumbra (UM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Penumbra (UM)”

Paljonko Penumbra (UM) on arvoltaan tänään?
UM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03940717 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UM-USD-parin nykyinen hinta?
UM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03940717. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Penumbra-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UM markkina-arvo on $ 1.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 36.03M USD.
Mikä oli UM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UM saavutti ATH-hinnaksi 2.7 USD.
Mikä oli UM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01580661 USD.
Mikä on UM-rahakkeen treidausvolyymi?
UM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko UM tänä vuonna korkeammalle?
UM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Penumbra (UM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

