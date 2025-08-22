Pengycoin – hinta (PENGY)
-3.52%
-27.73%
-27.73%
Pengycoin (PENGY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PENGY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PENGY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00168135, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PENGY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -3.52% 24 tunnin aikana ja -27.73% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Pengycoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 50.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PENGY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.93M ja sen kokonaistarjonta on 988929652.005962. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 50.59K.
Tämän päivän aikana Pengycoin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pengycoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pengycoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pengycoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-3.52%
|30 päivää
|$ 0
|-31.34%
|60 päivää
|$ 0
|-36.37%
|90 päivää
|$ 0
|--
Pengycoin is a meme community on Solana, and our website represents the culture we take great pride in—it simulates an operating system. Initially, our founder, an amateur developer, built the website with the help of ChatGPT and open-source projects from GitHub, aiming to satirize meme coins that have no real utility. The project was fair-launched on Pump.fun 2024. This is a purely community-driven project. When our founder started it, he only had $65 left in his pocket, far from enough to normally launch a meme coin. That’s when he found Pump.fun and fair-launched the project without any team members. He never expected so many people to resonate with the project and its story. As more community volunteers joined, the project stood out and gradually grew into what we see today. Now, Pengycoin has evolved into a diverse meme community. Whether you're new to crypto, a seasoned trader and investor, or a gaming addict, we aim to be your all-in-one hub for a smooth and enjoyable experience. In PengyOS, users can access various dApps, fun apps, browse crypto news, check out memes, play games, and even listen to our rap album. It’s also available on Apple Music, Spotify, and YouTube Music. We also created a decentralized chat service called PengyChat and developed a mobile app for Solana Mobile’s SAGA and Seeker phones. Recently, our new product PengyAI has also been integrated into PengyOS and has received strong support and retweet from Solana Mobile! This project is full of narrative and challenges, but thanks to the growing support of community volunteers, Pengycoin has reached new heights. The journey continues, just like our song - Road to Billions.
Kuinka paljon Pengycoin (PENGY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pengycoin (PENGY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pengycoin-rahakkeelle.
Tarkista Pengycoin-rahakkeen hintaennuste nyt!
Pengycoin (PENGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PENGY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
