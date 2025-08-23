Lisätietoja PEG-rahakkeesta

PEG-rahakkeen hintatiedot

PEG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PEG-rahakkeen tokenomiikka

PEG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Pengwin-logo

Pengwin – hinta (PEG)

Ei listattu

1PEG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Pengwin (PEG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:20:38 (UTC+8)

Pengwin (PEG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00340008
$ 0.00340008$ 0.00340008

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.77%

+4.77%

Pengwin (PEG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PEG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00340008, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEG on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +4.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pengwin (PEG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

--
----

$ 8.95K
$ 8.95K$ 8.95K

999.69M
999.69M 999.69M

999,685,003.119285
999,685,003.119285 999,685,003.119285

Pengwin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M ja sen kokonaistarjonta on 999685003.119285. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.95K.

Pengwin (PEG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pengwin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pengwin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pengwin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pengwin – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-2.27%
60 päivää$ 0+23.17%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pengwin (PEG)

Pengwin is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Peg the Pengwin. Pegger of Fiat. Welcome to Pengwin, the icy addition to the solana blockchain! Our small yet mighty Pengwin, with a hint of pepe the frog, brings a fresh breeze of creativity to the degen world of solana. As the newest and freshest meme token, Pengwin is here spice things up. Join us in bringing warmth and gathering liquidity to the frosty solana chain. project is full of narrative

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pengwin (PEG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pengwin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pengwin (PEG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pengwin (PEG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pengwin-rahakkeelle.

Tarkista Pengwin-rahakkeen hintaennuste nyt!

PEG paikallisiin valuuttoihin

Pengwin (PEG) -rahakkeen tokenomiikka

Pengwin (PEG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pengwin (PEG)”

Paljonko Pengwin (PEG) on arvoltaan tänään?
PEG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEG-USD-parin nykyinen hinta?
PEG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pengwin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEG markkina-arvo on $ 8.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.69M USD.
Mikä oli PEG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEG saavutti ATH-hinnaksi 0.00340008 USD.
Mikä oli PEG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PEG-rahakkeen treidausvolyymi?
PEG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PEG tänä vuonna korkeammalle?
PEG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:20:38 (UTC+8)

Pengwin (PEG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.