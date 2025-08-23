Lisätietoja PELICAN-rahakkeesta

Pelican – hinta (PELICAN)

Ei listattu

1PELICAN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Pelican (PELICAN) -hintakaavio
Pelican (PELICAN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-15.33%

-15.33%

Pelican (PELICAN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PELICAN on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PELICAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PELICAN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -15.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pelican (PELICAN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

--
----

$ 6.21K
$ 6.21K$ 6.21K

999.15M
999.15M 999.15M

999,146,466.059335
999,146,466.059335 999,146,466.059335

Pelican-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PELICAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.15M ja sen kokonaistarjonta on 999146466.059335. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.21K.

Pelican (PELICAN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pelican – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pelican – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pelican – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pelican – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-7.23%
60 päivää$ 0-8.52%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pelican (PELICAN)

A legendary new meme that's taking the X platform by storm(eaten by a pelican) where everyone is being eaten by an extremely hungry pelican. Why wouldn't you want to tag your favourite celebrity or best friend on the X platform and fell them they've been eaten by a legendary pelican along with everyone else. The team aspire to make this meme much much bigger in the future and will continue to keep working on it. Let the hugry pelican eat.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pelican (PELICAN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pelican-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pelican (PELICAN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pelican (PELICAN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pelican-rahakkeelle.

Tarkista Pelican-rahakkeen hintaennuste nyt!

PELICAN paikallisiin valuuttoihin

Pelican (PELICAN) -rahakkeen tokenomiikka

Pelican (PELICAN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PELICAN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pelican (PELICAN)”

Paljonko Pelican (PELICAN) on arvoltaan tänään?
PELICAN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PELICAN-USD-parin nykyinen hinta?
PELICAN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pelican-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PELICAN markkina-arvo on $ 6.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PELICAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PELICAN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.15M USD.
Mikä oli PELICAN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PELICAN saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PELICAN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PELICAN-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PELICAN-rahakkeen treidausvolyymi?
PELICAN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PELICAN tänä vuonna korkeammalle?
PELICAN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PELICAN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
