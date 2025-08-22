Lisätietoja GINGER-rahakkeesta

Pedro Raccoon-logo

Pedro Raccoon – hinta (GINGER)

Ei listattu

1GINGER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pedro Raccoon (GINGER) -hintakaavio
Pedro Raccoon (GINGER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195145
$ 0.00195145$ 0.00195145

$ 0
$ 0$ 0

+0.37%

-2.05%

-9.70%

-9.70%

Pedro Raccoon (GINGER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana GINGER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GINGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00195145, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GINGER on muuttunut +0.37% viimeisen tunnin aikana, -2.05% 24 tunnin aikana ja -9.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pedro Raccoon (GINGER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.23K
$ 20.23K$ 20.23K

--
----

$ 20.23K
$ 20.23K$ 20.23K

999.66M
999.66M 999.66M

999,659,194.62407
999,659,194.62407 999,659,194.62407

Pedro Raccoon-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.23K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GINGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.66M ja sen kokonaistarjonta on 999659194.62407. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.23K.

Pedro Raccoon (GINGER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pedro Raccoon – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pedro Raccoon – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pedro Raccoon – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pedro Raccoon – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.05%
30 päivää$ 0-33.50%
60 päivää$ 0-30.00%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pedro Raccoon (GINGER)

Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pedro Raccoon (GINGER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pedro Raccoon-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pedro Raccoon (GINGER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pedro Raccoon (GINGER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pedro Raccoon-rahakkeelle.

Tarkista Pedro Raccoon-rahakkeen hintaennuste nyt!

GINGER paikallisiin valuuttoihin

Pedro Raccoon (GINGER) -rahakkeen tokenomiikka

Pedro Raccoon (GINGER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GINGER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pedro Raccoon (GINGER)”

Paljonko Pedro Raccoon (GINGER) on arvoltaan tänään?
GINGER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GINGER-USD-parin nykyinen hinta?
GINGER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pedro Raccoon-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GINGER markkina-arvo on $ 20.23K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GINGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GINGER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.66M USD.
Mikä oli GINGER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GINGER saavutti ATH-hinnaksi 0.00195145 USD.
Mikä oli GINGER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GINGER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on GINGER-rahakkeen treidausvolyymi?
GINGER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GINGER tänä vuonna korkeammalle?
GINGER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GINGER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pedro Raccoon (GINGER) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.