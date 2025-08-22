Lisätietoja PEDRO-rahakkeesta

Pedro-logo

Pedro – hinta (PEDRO)

Ei listattu

1PEDRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.616429
$0.616429$0.616429
+0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Pedro (PEDRO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:31:22 (UTC+8)

Pedro (PEDRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.611525
$ 0.611525$ 0.611525
24 h:n matalin
$ 0.628906
$ 0.628906$ 0.628906
24 h:n korkein

$ 0.611525
$ 0.611525$ 0.611525

$ 0.628906
$ 0.628906$ 0.628906

$ 2.38
$ 2.38$ 2.38

$ 0.577831
$ 0.577831$ 0.577831

--

+0.78%

-10.66%

-10.66%

Pedro (PEDRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.616429. Viimeisen 24 tunnin aikana PEDRO on vaihdellut alimmillaan $ 0.611525 ja korkeimmillaan $ 0.628906 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEDRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.38, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.577831.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEDRO on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, +0.78% 24 tunnin aikana ja -10.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pedro (PEDRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 61.51K
$ 61.51K$ 61.51K

--
----

$ 61.51K
$ 61.51K$ 61.51K

99.79K
99.79K 99.79K

99,785.769853
99,785.769853 99,785.769853

Pedro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 61.51K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEDRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.79K ja sen kokonaistarjonta on 99785.769853. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 61.51K.

Pedro (PEDRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pedro – USD -hinta muuttui $ +0.00478156.
Viimeisten 30 päivän aikana Pedro – USD -hinnan muutos oli $ -0.0675125369.
Viimeisten 60 päivän aikana Pedro – USD -hinnan muutos oli $ -0.3129800509.
Viimeisten 90 päivän aikana Pedro – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00478156+0.78%
30 päivää$ -0.0675125369-10.95%
60 päivää$ -0.3129800509-50.77%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pedro (PEDRO)

Timedotfun is a decentralized application built on top of Solana blockchain, It helps enable creators to tokenize their time using a minute token, which can be used to direct message, group chat, voice, and video calling. Simply put, you can put a price on the actions above for your fans and, in our case, investors to approach you without being left ignored. The token in this application is for Pedro, CMO of timefun.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pedro (PEDRO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Pedro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pedro (PEDRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pedro (PEDRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pedro-rahakkeelle.

Tarkista Pedro-rahakkeen hintaennuste nyt!

PEDRO paikallisiin valuuttoihin

Pedro (PEDRO) -rahakkeen tokenomiikka

Pedro (PEDRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEDRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pedro (PEDRO)”

Paljonko Pedro (PEDRO) on arvoltaan tänään?
PEDRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.616429 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEDRO-USD-parin nykyinen hinta?
PEDRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.616429. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pedro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEDRO markkina-arvo on $ 61.51K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEDRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEDRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 99.79K USD.
Mikä oli PEDRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEDRO saavutti ATH-hinnaksi 2.38 USD.
Mikä oli PEDRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEDRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.577831 USD.
Mikä on PEDRO-rahakkeen treidausvolyymi?
PEDRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PEDRO tänä vuonna korkeammalle?
PEDRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEDRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
