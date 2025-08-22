Lisätietoja PEAS-rahakkeesta

PEAS-rahakkeen hintatiedot

PEAS-rahakkeen valkoinen paperi

PEAS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PEAS-rahakkeen tokenomiikka

PEAS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Peapods Finance-logo

Peapods Finance – hinta (PEAS)

Ei listattu

1PEAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4.98
$4.98$4.98
+1.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Peapods Finance (PEAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:05:34 (UTC+8)

Peapods Finance (PEAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4.84
$ 4.84$ 4.84
24 h:n matalin
$ 5.01
$ 5.01$ 5.01
24 h:n korkein

$ 4.84
$ 4.84$ 4.84

$ 5.01
$ 5.01$ 5.01

$ 11.74
$ 11.74$ 11.74

$ 0.182074
$ 0.182074$ 0.182074

-0.01%

+1.53%

-1.70%

-1.70%

Peapods Finance (PEAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4.99. Viimeisen 24 tunnin aikana PEAS on vaihdellut alimmillaan $ 4.84 ja korkeimmillaan $ 5.01 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PEAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 11.74, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.182074.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PEAS on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +1.53% 24 tunnin aikana ja -1.70% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Peapods Finance (PEAS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 49.20M
$ 49.20M$ 49.20M

--
----

$ 49.20M
$ 49.20M$ 49.20M

9.94M
9.94M 9.94M

9,938,057.927184416
9,938,057.927184416 9,938,057.927184416

Peapods Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 49.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PEAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.94M ja sen kokonaistarjonta on 9938057.927184416. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 49.20M.

Peapods Finance (PEAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Peapods Finance – USD -hinta muuttui $ +0.075325.
Viimeisten 30 päivän aikana Peapods Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.1719015080.
Viimeisten 60 päivän aikana Peapods Finance – USD -hinnan muutos oli $ +2.7700652670.
Viimeisten 90 päivän aikana Peapods Finance – USD -hinnan muutos oli $ +1.575669805503676.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.075325+1.53%
30 päivää$ -0.1719015080-3.44%
60 päivää$ +2.7700652670+55.51%
90 päivää$ +1.575669805503676+46.15%

Mikä on Peapods Finance (PEAS)

The first fully decentralized on-chain yield-bearing index funds, or "pods" Get broad crypto exposure from blue chips to microcaps and earn real yield powered by market volatility and arbitrage. Simply wrap or buy into a pod, provide liquidity, sit back, relax, and earn PEAS forever.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Peapods Finance (PEAS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Peapods Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Peapods Finance (PEAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Peapods Finance (PEAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Peapods Finance-rahakkeelle.

Tarkista Peapods Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

PEAS paikallisiin valuuttoihin

Peapods Finance (PEAS) -rahakkeen tokenomiikka

Peapods Finance (PEAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PEAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Peapods Finance (PEAS)”

Paljonko Peapods Finance (PEAS) on arvoltaan tänään?
PEAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4.99 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PEAS-USD-parin nykyinen hinta?
PEAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 4.99. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Peapods Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PEAS markkina-arvo on $ 49.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PEAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PEAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.94M USD.
Mikä oli PEAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PEAS saavutti ATH-hinnaksi 11.74 USD.
Mikä oli PEAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PEAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.182074 USD.
Mikä on PEAS-rahakkeen treidausvolyymi?
PEAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PEAS tänä vuonna korkeammalle?
PEAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PEAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:05:34 (UTC+8)

Peapods Finance (PEAS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.