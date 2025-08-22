Lisätietoja PDOGE-rahakkeesta

PDOGE-rahakkeen hintatiedot

PDOGE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PDOGE-rahakkeen tokenomiikka

PDOGE-rahakkeen hintaennuste

Peanut the Doge-logo

Peanut the Doge – hinta (PDOGE)

Ei listattu

1PDOGE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Peanut the Doge (PDOGE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:18:04 (UTC+8)

Peanut the Doge (PDOGE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00191019
$ 0.00191019$ 0.00191019

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.42%

+2.42%

Peanut the Doge (PDOGE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PDOGE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00191019, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PDOGE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +2.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Peanut the Doge (PDOGE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

--
----

$ 13.17K
$ 13.17K$ 13.17K

999.93M
999.93M 999.93M

999,928,150.25433
999,928,150.25433 999,928,150.25433

Peanut the Doge-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M ja sen kokonaistarjonta on 999928150.25433. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.17K.

Peanut the Doge (PDOGE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Peanut the Doge – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Peanut the Doge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Peanut the Doge – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Peanut the Doge – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-10.19%
60 päivää$ 0-54.61%
90 päivää$ 0--

Mikä on Peanut the Doge (PDOGE)

A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter

Peanut the Doge (PDOGE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Peanut the Doge-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Peanut the Doge (PDOGE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Peanut the Doge (PDOGE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Peanut the Doge-rahakkeelle.

Tarkista Peanut the Doge-rahakkeen hintaennuste nyt!

PDOGE paikallisiin valuuttoihin

Peanut the Doge (PDOGE) -rahakkeen tokenomiikka

Peanut the Doge (PDOGE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PDOGE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Peanut the Doge (PDOGE)”

Paljonko Peanut the Doge (PDOGE) on arvoltaan tänään?
PDOGE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PDOGE-USD-parin nykyinen hinta?
PDOGE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Peanut the Doge-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PDOGE markkina-arvo on $ 13.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PDOGE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.93M USD.
Mikä oli PDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PDOGE saavutti ATH-hinnaksi 0.00191019 USD.
Mikä oli PDOGE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PDOGE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PDOGE-rahakkeen treidausvolyymi?
PDOGE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PDOGE tänä vuonna korkeammalle?
PDOGE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PDOGE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Peanut the Doge (PDOGE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

