Ei listattu

1PCHF - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00019327
$0.00019327$0.00019327
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Peachfolio (PCHF) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:17:55 (UTC+8)

Peachfolio (PCHF) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00744057
$ 0.00744057$ 0.00744057

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.52%

+6.52%

Peachfolio (PCHF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PCHF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PCHF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00744057, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PCHF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +6.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Peachfolio (PCHF) -rahakkeen markkinatiedot

$ 35.60K
$ 35.60K$ 35.60K

--
----

$ 183.62K
$ 183.62K$ 183.62K

184.17M
184.17M 184.17M

950,065,815.722
950,065,815.722 950,065,815.722

Peachfolio-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.60K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PCHF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 184.17M ja sen kokonaistarjonta on 950065815.722. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 183.62K.

Peachfolio (PCHF) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Peachfolio – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Peachfolio – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Peachfolio – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Peachfolio – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+24.60%
60 päivää$ 0+32.92%
90 päivää$ 0--

Mikä on Peachfolio (PCHF)

peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Peachfolio (PCHF) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Peachfolio-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Peachfolio (PCHF) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Peachfolio (PCHF) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Peachfolio-rahakkeelle.

Tarkista Peachfolio-rahakkeen hintaennuste nyt!

PCHF paikallisiin valuuttoihin

Peachfolio (PCHF) -rahakkeen tokenomiikka

Peachfolio (PCHF) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PCHF-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Peachfolio (PCHF)”

Paljonko Peachfolio (PCHF) on arvoltaan tänään?
PCHF-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PCHF-USD-parin nykyinen hinta?
PCHF -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Peachfolio-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PCHF markkina-arvo on $ 35.60K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PCHF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PCHF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 184.17M USD.
Mikä oli PCHF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PCHF saavutti ATH-hinnaksi 0.00744057 USD.
Mikä oli PCHF-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PCHF-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PCHF-rahakkeen treidausvolyymi?
PCHF-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PCHF tänä vuonna korkeammalle?
PCHF saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PCHF-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
