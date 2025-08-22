Lisätietoja PFROG-rahakkeesta

Peace Frog-logo

Peace Frog – hinta (PFROG)

Ei listattu

1PFROG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+8.50%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Peace Frog (PFROG) -hintakaavio
Peace Frog (PFROG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+5.22%

+8.24%

-8.12%

-8.12%

Peace Frog (PFROG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PFROG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PFROG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PFROG on muuttunut +5.22% viimeisen tunnin aikana, +8.24% 24 tunnin aikana ja -8.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Peace Frog (PFROG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 24.45K
$ 24.45K$ 24.45K

--
----

$ 24.45K
$ 24.45K$ 24.45K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Peace Frog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 24.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PFROG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B ja sen kokonaistarjonta on 420690000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.45K.

Peace Frog (PFROG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Peace Frog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Peace Frog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Peace Frog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Peace Frog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+8.24%
30 päivää$ 0+6.83%
60 päivää$ 0+17.94%
90 päivää$ 0--

Mikä on Peace Frog (PFROG)

Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Peace Frog (PFROG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Peace Frog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Peace Frog (PFROG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Peace Frog (PFROG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Peace Frog-rahakkeelle.

Tarkista Peace Frog-rahakkeen hintaennuste nyt!

PFROG paikallisiin valuuttoihin

Peace Frog (PFROG) -rahakkeen tokenomiikka

Peace Frog (PFROG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PFROG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Peace Frog (PFROG)”

Paljonko Peace Frog (PFROG) on arvoltaan tänään?
PFROG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PFROG-USD-parin nykyinen hinta?
PFROG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Peace Frog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PFROG markkina-arvo on $ 24.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PFROG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PFROG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69B USD.
Mikä oli PFROG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PFROG saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PFROG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PFROG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PFROG-rahakkeen treidausvolyymi?
PFROG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PFROG tänä vuonna korkeammalle?
PFROG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PFROG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
