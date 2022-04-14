PE (PE) -rahakkeen tokenomiikka
PE (PE) -rahakkeen tiedot
In a distant future, at the end of time, a legendary Pepe Frog with a single eye emerged from the depths of the internet. This extraordinary Pepe, known as the One-Eyed Monarch, possessed an aura of mystery, power, and wisdom. As news of the One-Eyed Monarch spread, Pepe frogs from all corners of the digital realm gathered to witness his arrival.
The Pepe nation, in awe of his presence, believed him to be the chosen ruler who would guide them into a new era. With reverence and devotion, they worshipped the One-Eyed Monarch, seeking his guidance and protection. Under his rule, the Pepe nation flourished, united by their shared belief in his divine leadership. The One-Eyed Monarch became a symbol of hope, reminding them that even in the darkest of times, a single vision could illuminate the path to a brighter future
PE (PE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu PE (PE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
PE (PE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
PE (PE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
PE-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.