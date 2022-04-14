PCM (PCM) -rahakkeen tokenomiikka
PCM (PCM) -rahakkeen tiedot
PiChain Global is a comprehensive Web3 ecosystem designed to streamline access to blockchain technology and digital commerce. Our major products includes PCM Wallet, PiChainMall & PiNFT ART.
PCM Wallet: PCM Wallet is a non-custodial, keyless wallet that utilizes ERC-4337 account abstraction technology. It offers a gasless payment experience, allowing users to manage their digital assets securely and efficiently. The wallet supports features such as PCM daily mining, guardian account setup for social recovery, and Pi token transfer and withdrawal.
PiChain Mall (PCM): PiChain Mall is an e-commerce platform where users can buy and sell goods and services using the cryptocurrency Pi. The platform aims to create a secure and efficient marketplace for digital transactions.
PiNFT ART: PiNFT ART is an NFT marketplace that enables users to create, trade, and showcase digital assets. This platform promotes the growth and exchange of digital art and collectibles, providing a space for creators and collectors to interact.
PCM (PCM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu PCM (PCM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
PCM (PCM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
PCM (PCM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PCM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PCM-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PCM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PCM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
PCM-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne PCM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PCM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.