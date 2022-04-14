PayX (PAYX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PayX (PAYX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

PayX (PAYX) -rahakkeen tiedot

What is the project about? PayX is a payment system built on a Blockchain platform that supports users to pay for Service with PAYX tokens. Besides, PayX also aims to build an integrated ecosystem of Play to Earn games that allow users through the game to receive $PAYX rewards.

What makes your project unique?

Manage Your Payments and Enjoy Exclusive Benefits on PayX

PayX combines with partners to build a robust payment network and exclusive utilities for users!

History of your project. Fast speed

All payments will be made within minutes

User-friendly interface

Easy To Use At The First Time

Direct Payment

Cryptocurrency, Web3 Platforms, Betting App, Web xxx, Private Services

Global Payments

Global Payment Network

Member Offers

Members Enjoy Benefits: Discounts, Cashback, etc when Paying Through Payx

Virallinen verkkosivusto:
https://payx.credit/

PayX (PAYX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PayX (PAYX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00478509
$ 0.00478509$ 0.00478509
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

PayX (PAYX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PayX (PAYX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PAYX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAYX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PAYX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAYX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PAYX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PAYX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PAYX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.


Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.