PayPal USD-logo

PayPal USD – hinta (PYUSD)

Ei listattu

1PYUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999786
$0.999786$0.999786
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen PayPal USD (PYUSD) -hintakaavio
PayPal USD (PYUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.999302
$ 0.999302$ 0.999302
24 h:n matalin
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24 h:n korkein

$ 0.999302
$ 0.999302$ 0.999302

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.021
$ 1.021$ 1.021

$ 0.959426
$ 0.959426$ 0.959426

-0.00%

-0.02%

-0.02%

-0.02%

PayPal USD (PYUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999511. Viimeisen 24 tunnin aikana PYUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.999302 ja korkeimmillaan $ 1.0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PYUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.021, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.959426.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PYUSD on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PayPal USD (PYUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

--
----

$ 1.22B
$ 1.22B$ 1.22B

1.22B
1.22B 1.22B

1,219,297,911.651792
1,219,297,911.651792 1,219,297,911.651792

PayPal USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PYUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22B ja sen kokonaistarjonta on 1219297911.651792. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.22B.

PayPal USD (PYUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana PayPal USD – USD -hinta muuttui $ -0.0002694359527417.
Viimeisten 30 päivän aikana PayPal USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001698169.
Viimeisten 60 päivän aikana PayPal USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001167428.
Viimeisten 90 päivän aikana PayPal USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000564206398229.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002694359527417-0.02%
30 päivää$ -0.0001698169-0.01%
60 päivää$ -0.0001167428-0.01%
90 päivää$ +0.0000564206398229+0.01%

Mikä on PayPal USD (PYUSD)

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

PayPal USD (PYUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

PayPal USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PayPal USD (PYUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PayPal USD (PYUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PayPal USD-rahakkeelle.

Tarkista PayPal USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

PYUSD paikallisiin valuuttoihin

PayPal USD (PYUSD) -rahakkeen tokenomiikka

PayPal USD (PYUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PYUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PayPal USD (PYUSD)”

Paljonko PayPal USD (PYUSD) on arvoltaan tänään?
PYUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999511 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PYUSD-USD-parin nykyinen hinta?
PYUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999511. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PayPal USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PYUSD markkina-arvo on $ 1.22B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PYUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PYUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22B USD.
Mikä oli PYUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PYUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.021 USD.
Mikä oli PYUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PYUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.959426 USD.
Mikä on PYUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
PYUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PYUSD tänä vuonna korkeammalle?
PYUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PYUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

