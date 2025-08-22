PayAI Network – hinta (PAYAI)
PayAI Network (PAYAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00119955. Viimeisen 24 tunnin aikana PAYAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00112906 ja korkeimmillaan $ 0.00128543 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAYAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00489524, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PAYAI on muuttunut -0.08% viimeisen tunnin aikana, +6.18% 24 tunnin aikana ja -11.08% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
PayAI Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.21M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PAYAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.21M.
Tämän päivän aikana PayAI Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana PayAI Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001867195.
Viimeisten 60 päivän aikana PayAI Network – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000933354.
Viimeisten 90 päivän aikana PayAI Network – USD -hinnan muutos oli $ -0.000768184890945071.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+6.18%
|30 päivää
|$ -0.0001867195
|-15.56%
|60 päivää
|$ +0.0000933354
|+7.78%
|90 päivää
|$ -0.000768184890945071
|-39.03%
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
