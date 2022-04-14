Pawtocol (UPI) -rahakkeen tokenomiikka
Pawtocol (UPI) -rahakkeen tiedot
Pawtocol is a global online community of pet lovers who aim to disrupt the pet industry by leveraging blockchain technology to monetize data about their pets, improve owners’ purchasing experience, and help veterinarians to deliver better care.
Pawtocol is the world’s most advanced online pet community, combining blockchain, AI and IoT technologies to improve the lives of the world’s 400+ million pets. This user-friendly, multi-functional platform will seamlessly integrate into the average pet parent’s daily life, uniquely positioning it to take over this fast-growing, $150B+ industry.
Pawtocol’s blockchain technology provides its users cutting-edge privacy and security features, including complete control of their data and the ability to get paid for securely selling it to data buyers. With the help of AI, the platform will offer pet parent’s helpful, personalized guidance with everything from buying treats to providing healthcare. The company’s integrated, NFC-enabled dog tag makes interacting with the platform simple and intuitive, because Pawtocol is for all the world’s pets.
One of the most unique innovations of the Pawtocol platform is the Data Marketplace, a first of its kind, peer-to-peer exchange for users to safely sell their de-identified data directly to companies and groups that want to buy it. For users, this means getting paid when someone wants to use their data. For buyers, it means richer datasets, with cheaper price tags.
The Pawtocol Data Marketplace represents a revolution in how data flows around the pet industry. But, it also represents another first: a sustainable technology company that more fairly pays for the digital resources it consumes. All of this means that when Pawtocol grows, everyone will benefit.
Pawtocol (UPI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Pawtocol (UPI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Pawtocol (UPI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Pawtocol (UPI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä UPI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta UPI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät UPI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu UPI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
UPI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne UPI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? UPI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.