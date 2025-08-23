paul – hinta (PAUL)
paul (PAUL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001504. Viimeisen 24 tunnin aikana PAUL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAUL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00133318, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000959.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PAUL on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -8.35% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
paul-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 15.03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PAUL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.28M ja sen kokonaistarjonta on 999284853.074884. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 15.03K.
Tämän päivän aikana paul – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana paul – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000016352.
Viimeisten 60 päivän aikana paul – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000004395.
Viimeisten 90 päivän aikana paul – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ -0.0000016352
|-10.87%
|60 päivää
|$ +0.0000004395
|+2.92%
|90 päivää
|$ 0
|--
Paul Coin: The Purpose of Mocking Everything Paul Coin is designed to add a humorous twist to the serious and often complex world of digital currencies and cryptocurrency. The core philosophy of this coin is to evaluate both technological developments and societal trends from a playful perspective. 1. A Humorous Approach The most prominent feature of Paul Coin is its ability to mock everything. This indicates that Paul serves a purpose beyond just being an investment or payment tool. Paul Coin questions the seriousness of technology, finance, and even its own existence, offering a lighter perspective on these fields. In essence, Paul responds to the complexity and exaggerated expectations of the crypto world with a form of irony. 2. Fun and Creative Content Paul Coin’s goal is not only to entertain but also to encourage community engagement through creative content and campaigns. These might include humorous social media posts, ironic advertising campaigns, or Paul’s "surprise" capabilities. By doing so, Paul fosters a fun and creative community, establishing a bond among users. 3. Critique of Crypto Culture Paul Coin serves as a critique of the excessive optimism and bubbles within the crypto world. It acts as a tool to highlight the exaggerated aspects of cryptocurrency culture and market volatility. In this context, Paul mirrors the extravagant tendencies of the crypto scene, providing users with a broader perspective. 4. Community and Interaction Paul Coin reflects its humorous and creative nature through community interactions. The team behind the coin actively encourages users to participate, with Paul "speaking" in various contexts. Community events, competitions, or fun polls are ways in which Paul offers users opportunities to express themselves and engage with the coin. 5. Education and Awareness Paul Coin also aims to educate a wider audience about the crypto world and raise awareness, but does so with a humorous twist. This approach helps reach a broader audience and makes the complexities of cryptocurrency more accessible.
