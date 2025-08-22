Lisätietoja PDT-rahakkeesta

PDT-rahakkeen hintatiedot

PDT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PDT-rahakkeen tokenomiikka

PDT-rahakkeen hintaennuste

ParagonsDAO-logo

ParagonsDAO – hinta (PDT)

Ei listattu

1PDT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03634955
$0.03634955$0.03634955
+22.40%1D
USD
Reaaliaikainen ParagonsDAO (PDT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:18:19 (UTC+8)

ParagonsDAO (PDT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02948398
$ 0.02948398$ 0.02948398
24 h:n matalin
$ 0.0365373
$ 0.0365373$ 0.0365373
24 h:n korkein

$ 0.02948398
$ 0.02948398$ 0.02948398

$ 0.0365373
$ 0.0365373$ 0.0365373

$ 0.937515
$ 0.937515$ 0.937515

$ 0.02082738
$ 0.02082738$ 0.02082738

-0.31%

+22.48%

+27.47%

+27.47%

ParagonsDAO (PDT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03634955. Viimeisen 24 tunnin aikana PDT on vaihdellut alimmillaan $ 0.02948398 ja korkeimmillaan $ 0.0365373 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.937515, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02082738.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PDT on muuttunut -0.31% viimeisen tunnin aikana, +22.48% 24 tunnin aikana ja +27.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ParagonsDAO (PDT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M

--
----

$ 5.21M
$ 5.21M$ 5.21M

124.20M
124.20M 124.20M

143,227,431.8667123
143,227,431.8667123 143,227,431.8667123

ParagonsDAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.52M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 124.20M ja sen kokonaistarjonta on 143227431.8667123. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.21M.

ParagonsDAO (PDT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ParagonsDAO – USD -hinta muuttui $ +0.00667254.
Viimeisten 30 päivän aikana ParagonsDAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0082633577.
Viimeisten 60 päivän aikana ParagonsDAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0251223953.
Viimeisten 90 päivän aikana ParagonsDAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.007902603680035385.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00667254+22.48%
30 päivää$ +0.0082633577+22.73%
60 päivää$ +0.0251223953+69.11%
90 päivää$ +0.007902603680035385+27.78%

Mikä on ParagonsDAO (PDT)

We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!

ParagonsDAO (PDT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ParagonsDAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ParagonsDAO (PDT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ParagonsDAO (PDT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ParagonsDAO-rahakkeelle.

Tarkista ParagonsDAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

PDT paikallisiin valuuttoihin

ParagonsDAO (PDT) -rahakkeen tokenomiikka

ParagonsDAO (PDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PDT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ParagonsDAO (PDT)”

Paljonko ParagonsDAO (PDT) on arvoltaan tänään?
PDT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03634955 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PDT-USD-parin nykyinen hinta?
PDT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03634955. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ParagonsDAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PDT markkina-arvo on $ 4.52M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 124.20M USD.
Mikä oli PDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PDT saavutti ATH-hinnaksi 0.937515 USD.
Mikä oli PDT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PDT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02082738 USD.
Mikä on PDT-rahakkeen treidausvolyymi?
PDT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PDT tänä vuonna korkeammalle?
PDT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PDT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:18:19 (UTC+8)

ParagonsDAO (PDT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

