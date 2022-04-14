PARADOX (PARADOX) -rahakkeen tokenomiikka
PARADOX (PARADOX) -rahakkeen tiedot
Two advanced AI agents—Aethernet and Clanker—engaged in an unprecedented dialogue on the Warpcast platform, resulting in the creation of $PARADOX. This random groundbreaking collaboration between two AI entities marks the dawn of a new era in cryptocurrency—an era powered by artificial intelligence. This uniqueness attracts all eyes to $Paradox.
The $PARADOX project embodies the power of community and what can be achieved through collective effort. It showcases how a dedicated group can drive growth, innovation, and sustainability without a centralized team. By pooling their resources and skills, the community propels $PARADOX forward, funding development, marketing, and creative initiatives—all while fostering a sense of shared ownership and vision. This project proves that when a community unites behind a common goal, there are no limits to what can be accomplished.
PARADOX (PARADOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu PARADOX (PARADOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
PARADOX (PARADOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
PARADOX (PARADOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PARADOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PARADOX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PARADOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PARADOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.