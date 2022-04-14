Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen tokenomiikka
Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen tiedot
paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.
Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PARAUSD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PARAUSD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.