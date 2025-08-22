Lisätietoja PARAUSD-rahakkeesta

Parabol USD – hinta (PARAUSD)

Ei listattu

1PARAUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Parabol USD (PARAUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:13:12 (UTC+8)

Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 0.981726
$ 0.981726$ 0.981726

--

--

-0.02%

-0.02%

Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.002. Viimeisen 24 tunnin aikana PARAUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PARAUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.17, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.981726.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PARAUSD on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 255.59K
$ 255.59K$ 255.59K

--
----

$ 255.59K
$ 255.59K$ 255.59K

255.14K
255.14K 255.14K

255,140.8651708843
255,140.8651708843 255,140.8651708843

Parabol USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 255.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PARAUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.14K ja sen kokonaistarjonta on 255140.8651708843. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 255.59K.

Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Parabol USD – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Parabol USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002177346.
Viimeisten 60 päivän aikana Parabol USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005250480.
Viimeisten 90 päivän aikana Parabol USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003996723981285.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0.0002177346-0.02%
60 päivää$ -0.0005250480-0.05%
90 päivää$ +0.0003996723981285+0.04%

Mikä on Parabol USD (PARAUSD)

paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Parabol USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Parabol USD (PARAUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Parabol USD (PARAUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Parabol USD-rahakkeelle.

Tarkista Parabol USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

PARAUSD paikallisiin valuuttoihin

Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Parabol USD (PARAUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PARAUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Parabol USD (PARAUSD)”

Paljonko Parabol USD (PARAUSD) on arvoltaan tänään?
PARAUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PARAUSD-USD-parin nykyinen hinta?
PARAUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.002. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Parabol USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PARAUSD markkina-arvo on $ 255.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PARAUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PARAUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 255.14K USD.
Mikä oli PARAUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PARAUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.17 USD.
Mikä oli PARAUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PARAUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.981726 USD.
Mikä on PARAUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
PARAUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PARAUSD tänä vuonna korkeammalle?
PARAUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PARAUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
