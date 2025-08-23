Lisätietoja PAPU-rahakkeesta

Papu Token-logo

Papu Token – hinta (PAPU)

Ei listattu

1PAPU - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+4.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Papu Token (PAPU) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:19:22 (UTC+8)

Papu Token (PAPU) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

+4.46%

+23.44%

+23.44%

Papu Token (PAPU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PAPU on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAPU on muuttunut +0.61% viimeisen tunnin aikana, +4.46% 24 tunnin aikana ja +23.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Papu Token (PAPU) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.72K
$ 13.72K$ 13.72K

--
----

$ 13.72K
$ 13.72K$ 13.72K

33.37T
33.37T 33.37T

33,365,648,327,885.668
33,365,648,327,885.668 33,365,648,327,885.668

Papu Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PAPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.37T ja sen kokonaistarjonta on 33365648327885.668. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.72K.

Papu Token (PAPU) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Papu Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Papu Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Papu Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Papu Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.46%
30 päivää$ 0-0.65%
60 päivää$ 0+14.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Papu Token (PAPU)

PAPU Token is a meme coin inspired by the Papu Papu video game character, created for entertainment purposes and community focus. It presents itself as the 'PAPU' of meme coins. It is a meme coin with no financial return expectations. It is not connected with any game, individual, or company.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Papu Token (PAPU) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Papu Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Papu Token (PAPU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Papu Token (PAPU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Papu Token-rahakkeelle.

Tarkista Papu Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAPU paikallisiin valuuttoihin

Papu Token (PAPU) -rahakkeen tokenomiikka

Papu Token (PAPU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAPU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Papu Token (PAPU)”

Paljonko Papu Token (PAPU) on arvoltaan tänään?
PAPU-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAPU-USD-parin nykyinen hinta?
PAPU -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Papu Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAPU markkina-arvo on $ 13.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAPU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.37T USD.
Mikä oli PAPU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAPU saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PAPU-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAPU-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PAPU-rahakkeen treidausvolyymi?
PAPU-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PAPU tänä vuonna korkeammalle?
PAPU saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAPU-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.