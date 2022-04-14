PapoCoin (PAPO) -rahakkeen tokenomiikka
In the swampy area that once served as the home of Pepe the Frog, long before he became a renowned crypto millionaire, the amphibian led a life of relative tranquility. He delighted in hunting insects, his favorite being flies, in this wetland that served as his kingdom. One day, among the numerous flies that were swarming, Pepe came across a particular species that proved to be more cunning than usual. After an unsuccessful attempt to capture her, a fly named Papo, Pepe swore revenge.
Pepe's obsession with catching Papo transcended the limits of his swampy home, reaching the bustling city. In their pursuit, both wreaked unexpected havoc on urban infrastructure. Despite Pepe's efforts, he was constantly challenged by Papo’s cunning, who mockingly escaped his attempts again and again.
PapoCoin (PAPO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu PapoCoin (PAPO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
PapoCoin (PAPO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
PapoCoin (PAPO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PAPO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAPO-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PAPO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAPO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
PAPO-rahakkeen hintaennuste
