Lisätietoja PAPERCLIPS-rahakkeesta

PAPERCLIPS-rahakkeen hintatiedot

PAPERCLIPS-rahakkeen valkoinen paperi

PAPERCLIPS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

PAPERCLIPS-rahakkeen tokenomiikka

PAPERCLIPS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Paperclip AI-logo

Paperclip AI – hinta (PAPERCLIPS)

Ei listattu

1PAPERCLIPS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Paperclip AI (PAPERCLIPS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:17:14 (UTC+8)

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003056
$ 0.00003056$ 0.00003056
24 h:n matalin
$ 0.00003239
$ 0.00003239$ 0.00003239
24 h:n korkein

$ 0.00003056
$ 0.00003056$ 0.00003056

$ 0.00003239
$ 0.00003239$ 0.00003239

$ 0.0065141
$ 0.0065141$ 0.0065141

$ 0.00001734
$ 0.00001734$ 0.00001734

+4.30%

+1.03%

-4.92%

-4.92%

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003226. Viimeisen 24 tunnin aikana PAPERCLIPS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003056 ja korkeimmillaan $ 0.00003239 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAPERCLIPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0065141, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001734.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAPERCLIPS on muuttunut +4.30% viimeisen tunnin aikana, +1.03% 24 tunnin aikana ja -4.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.42K
$ 27.42K$ 27.42K

--
----

$ 30.71K
$ 30.71K$ 30.71K

849.97M
849.97M 849.97M

952,040,863.309889
952,040,863.309889 952,040,863.309889

Paperclip AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PAPERCLIPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 849.97M ja sen kokonaistarjonta on 952040863.309889. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.71K.

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Paperclip AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Paperclip AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000059480.
Viimeisten 60 päivän aikana Paperclip AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000239350.
Viimeisten 90 päivän aikana Paperclip AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.000005867613287133853.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.03%
30 päivää$ +0.0000059480+18.44%
60 päivää$ +0.0000239350+74.19%
90 päivää$ +0.000005867613287133853+22.23%

Mikä on Paperclip AI (PAPERCLIPS)

@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Paperclip AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paperclip AI (PAPERCLIPS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paperclip AI (PAPERCLIPS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paperclip AI-rahakkeelle.

Tarkista Paperclip AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAPERCLIPS paikallisiin valuuttoihin

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen tokenomiikka

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAPERCLIPS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paperclip AI (PAPERCLIPS)”

Paljonko Paperclip AI (PAPERCLIPS) on arvoltaan tänään?
PAPERCLIPS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00003226 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAPERCLIPS-USD-parin nykyinen hinta?
PAPERCLIPS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00003226. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paperclip AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAPERCLIPS markkina-arvo on $ 27.42K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAPERCLIPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAPERCLIPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 849.97M USD.
Mikä oli PAPERCLIPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAPERCLIPS saavutti ATH-hinnaksi 0.0065141 USD.
Mikä oli PAPERCLIPS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAPERCLIPS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001734 USD.
Mikä on PAPERCLIPS-rahakkeen treidausvolyymi?
PAPERCLIPS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PAPERCLIPS tänä vuonna korkeammalle?
PAPERCLIPS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAPERCLIPS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:17:14 (UTC+8)

Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.