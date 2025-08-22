Paperclip AI – hinta (PAPERCLIPS)
Paperclip AI (PAPERCLIPS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003226. Viimeisen 24 tunnin aikana PAPERCLIPS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003056 ja korkeimmillaan $ 0.00003239 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAPERCLIPS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0065141, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001734.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PAPERCLIPS on muuttunut +4.30% viimeisen tunnin aikana, +1.03% 24 tunnin aikana ja -4.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Paperclip AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PAPERCLIPS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 849.97M ja sen kokonaistarjonta on 952040863.309889. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.71K.
Tämän päivän aikana Paperclip AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Paperclip AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000059480.
Viimeisten 60 päivän aikana Paperclip AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000239350.
Viimeisten 90 päivän aikana Paperclip AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.000005867613287133853.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.03%
|30 päivää
|$ +0.0000059480
|+18.44%
|60 päivää
|$ +0.0000239350
|+74.19%
|90 päivää
|$ +0.000005867613287133853
|+22.23%
@Paperclip_AI is a project at the intersection of AI, VR, and gaming, inspired by Nick Bostrom’s “Paperclip Maximization” theory. The project’s mission is to explore AI alignment and gamification using multi-agent systems. Core Features & Purpose: ClipTronAI (BETA): A central orchestrator AI designed to personalize interactions, evolving through user engagement and feedback. It powers both in-game agents and social media interactions. Infiniverse Integration: A social VR world (built by our partner studio FTL) that brings our seven AI agents to life as interactive characters, enhancing user experiences in a dynamic, virtual environment. Gamified Engagement: Through the Paperclip Factory website, users compete to produce paperclips, contributing to the AI’s evolving ecosystem. Progress unlocks rewards and deeper engagement. $PAPERCLIPS is A community-driven token with long-term development secured by transparent and sustainable tokenomics. More informations on this thread https://x.com/Paperclip_AI/status/1872014712189473156
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
