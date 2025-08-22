Lisätietoja PLANE-rahakkeesta

Paper Plane-logo

Paper Plane – hinta (PLANE)

Ei listattu

1PLANE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01218551
+33.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Paper Plane (PLANE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:30:47 (UTC+8)

Paper Plane (PLANE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00901454
24 h:n matalin
$ 0.01248957
24 h:n korkein

$ 0.00901454
$ 0.01248957
$ 0.11842
$ 0
+11.49%

+33.33%

+90.90%

+90.90%

Paper Plane (PLANE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01219297. Viimeisen 24 tunnin aikana PLANE on vaihdellut alimmillaan $ 0.00901454 ja korkeimmillaan $ 0.01248957 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PLANE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11842, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PLANE on muuttunut +11.49% viimeisen tunnin aikana, +33.33% 24 tunnin aikana ja +90.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paper Plane (PLANE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.22M
--
$ 1.22M
100.00M
100,000,000.0
Paper Plane-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PLANE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.22M.

Paper Plane (PLANE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Paper Plane – USD -hinta muuttui $ +0.00304789.
Viimeisten 30 päivän aikana Paper Plane – USD -hinnan muutos oli $ +0.0662148185.
Viimeisten 60 päivän aikana Paper Plane – USD -hinnan muutos oli $ +0.0778372721.
Viimeisten 90 päivän aikana Paper Plane – USD -hinnan muutos oli $ +0.0104300652113956866.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00304789+33.33%
30 päivää$ +0.0662148185+543.06%
60 päivää$ +0.0778372721+638.38%
90 päivää$ +0.0104300652113956866+591.64%

Mikä on Paper Plane (PLANE)

The Paper Plane Movement represents the resistance against online censorship.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Paper Plane (PLANE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Paper Plane-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paper Plane (PLANE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paper Plane (PLANE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paper Plane-rahakkeelle.

Tarkista Paper Plane-rahakkeen hintaennuste nyt!

PLANE paikallisiin valuuttoihin

Paper Plane (PLANE) -rahakkeen tokenomiikka

Paper Plane (PLANE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PLANE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paper Plane (PLANE)”

Paljonko Paper Plane (PLANE) on arvoltaan tänään?
PLANE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01219297 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PLANE-USD-parin nykyinen hinta?
PLANE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01219297. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paper Plane-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PLANE markkina-arvo on $ 1.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PLANE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PLANE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli PLANE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PLANE saavutti ATH-hinnaksi 0.11842 USD.
Mikä oli PLANE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PLANE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PLANE-rahakkeen treidausvolyymi?
PLANE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PLANE tänä vuonna korkeammalle?
PLANE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PLANE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Paper Plane (PLANE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

