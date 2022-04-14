PAPA BEAR (PAPA) -rahakkeen tokenomiikka
PAPA BEAR (PAPA) -rahakkeen tiedot
What is the project about? PAPA BEAR MEME native tokens, 3% of taxes are repurchased and destroyed What makes your project unique? 3% of taxes are repurchased and destroyed It's difficult to fall after an increase History of your project. BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens What’s next for your project? Continuously marketing, increasing a large amount of transaction volume every day, continuously repurchasing and destroying, as the flow of traffic decreases, we become more and more valuable What can your token be used for? Community management tokens。BAO Community Management Ecological Token will be integrated into the ecosystem after the later development of tokens
PAPA BEAR (PAPA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu PAPA BEAR (PAPA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
PAPA BEAR (PAPA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
PAPA BEAR (PAPA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PAPA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PAPA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PAPA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PAPA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.