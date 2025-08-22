Palmeiras Fan Token – hinta (VERDAO)
Palmeiras Fan Token (VERDAO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.088026. Viimeisen 24 tunnin aikana VERDAO on vaihdellut alimmillaan $ 0.08762 ja korkeimmillaan $ 0.091094 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VERDAO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.08762.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VERDAO on muuttunut +0.38% viimeisen tunnin aikana, -2.92% 24 tunnin aikana ja -17.89% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Palmeiras Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 177.65K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VERDAO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.02M ja sen kokonaistarjonta on 20000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.76M.
Tämän päivän aikana Palmeiras Fan Token – USD -hinta muuttui $ -0.00265269693863314.
Viimeisten 30 päivän aikana Palmeiras Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0475220860.
Viimeisten 60 päivän aikana Palmeiras Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0560883978.
Viimeisten 90 päivän aikana Palmeiras Fan Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.16988209468864984.
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
Palmeiras Fan Token (VERDAO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VERDAO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.