Pairs-logo

Pairs – hinta (PAIRS)

Ei listattu

1PAIRS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+6.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Pairs (PAIRS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:34:40 (UTC+8)

Pairs (PAIRS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.63%

+6.83%

-16.75%

-16.75%

Pairs (PAIRS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana PAIRS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAIRS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAIRS on muuttunut +0.63% viimeisen tunnin aikana, +6.83% 24 tunnin aikana ja -16.75% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pairs (PAIRS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 647.56K
$ 647.56K$ 647.56K

--
----

$ 647.56K
$ 647.56K$ 647.56K

8.00B
8.00B 8.00B

8,000,000,000.0
8,000,000,000.0 8,000,000,000.0

Pairs-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 647.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PAIRS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.00B ja sen kokonaistarjonta on 8000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 647.56K.

Pairs (PAIRS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Pairs – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Pairs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Pairs – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Pairs – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+6.83%
30 päivää$ 0-36.04%
60 päivää$ 0-20.81%
90 päivää$ 0--

Mikä on Pairs (PAIRS)

Pairs is building what we believe will be the first profit-sharing decentralized exchange (DEX), merging the best of decentralized finance (DeFi) with the compliance and reliability of centralized finance (CeFi). Our goal is to offer a single platform where users can trade digital assets across chains, seamlessly convert them into real-world currencies (and vice versa), and directly participate in the platform’s revenue. This document walks you through our vision for Pairs—from the technological foundations that enable streamlined cross-chain trading to the profit-sharing framework that puts value back into the hands of our community. We’re excited to share how we aim to redefine what it means to participate in a decentralized exchange.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Pairs-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pairs (PAIRS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pairs (PAIRS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pairs-rahakkeelle.

Tarkista Pairs-rahakkeen hintaennuste nyt!

PAIRS paikallisiin valuuttoihin

Pairs (PAIRS) -rahakkeen tokenomiikka

Pairs (PAIRS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAIRS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pairs (PAIRS)”

Paljonko Pairs (PAIRS) on arvoltaan tänään?
PAIRS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAIRS-USD-parin nykyinen hinta?
PAIRS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pairs-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAIRS markkina-arvo on $ 647.56K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAIRS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAIRS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.00B USD.
Mikä oli PAIRS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAIRS saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli PAIRS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAIRS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PAIRS-rahakkeen treidausvolyymi?
PAIRS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PAIRS tänä vuonna korkeammalle?
PAIRS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAIRS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.