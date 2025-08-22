Lisätietoja BRUSH-rahakkeesta

BRUSH-rahakkeen hintatiedot

BRUSH-rahakkeen valkoinen paperi

BRUSH-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BRUSH-rahakkeen tokenomiikka

BRUSH-rahakkeen hintaennuste

Paintswap-logo

Paintswap – hinta (BRUSH)

Ei listattu

1BRUSH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01429812
$0.01429812$0.01429812
-6.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Paintswap (BRUSH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:05:05 (UTC+8)

Paintswap (BRUSH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01375482
$ 0.01375482$ 0.01375482
24 h:n matalin
$ 0.01527461
$ 0.01527461$ 0.01527461
24 h:n korkein

$ 0.01375482
$ 0.01375482$ 0.01375482

$ 0.01527461
$ 0.01527461$ 0.01527461

$ 0.249255
$ 0.249255$ 0.249255

$ 0.0051472
$ 0.0051472$ 0.0051472

-0.01%

-6.34%

-4.37%

-4.37%

Paintswap (BRUSH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01429812. Viimeisen 24 tunnin aikana BRUSH on vaihdellut alimmillaan $ 0.01375482 ja korkeimmillaan $ 0.01527461 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BRUSH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.249255, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0051472.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BRUSH on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -6.34% 24 tunnin aikana ja -4.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paintswap (BRUSH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

--
----

$ 5.86M
$ 5.86M$ 5.86M

409.69M
409.69M 409.69M

409,686,174.250483
409,686,174.250483 409,686,174.250483

Paintswap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.86M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BRUSH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 409.69M ja sen kokonaistarjonta on 409686174.250483. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.86M.

Paintswap (BRUSH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Paintswap – USD -hinta muuttui $ -0.00096945766468838.
Viimeisten 30 päivän aikana Paintswap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0043806151.
Viimeisten 60 päivän aikana Paintswap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004207793.
Viimeisten 90 päivän aikana Paintswap – USD -hinnan muutos oli $ -0.003273571353993852.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00096945766468838-6.34%
30 päivää$ -0.0043806151-30.63%
60 päivää$ +0.0004207793+2.94%
90 päivää$ -0.003273571353993852-18.62%

Mikä on Paintswap (BRUSH)

BRUSH is the deflationary token of Estfor Kingdom and Paintswap. Estfor Kingdom is a fully on-chain medieval idle MMORPG on Sonic (previously Fantom). It is a free-to-play browser-based game featuring over 17 skills, 60+ quests, collectible items and pets, BRUSH-yielding clan wars, a built-in VRF system, a peer-to-peer item orderbook, and other on-chain mechanics. Paintswap is the official 190M Airdrop Marketplace of Sonic. It is the leading NFT and fNFT marketplace with its own launchpad for creators, and the team behind PaintswapVRF, Sonic’s native verifiable randomness provider. 50% of marketplace and launchpad fees are used to buy back and burn BRUSH.

Paintswap (BRUSH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Paintswap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paintswap (BRUSH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paintswap (BRUSH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paintswap-rahakkeelle.

Tarkista Paintswap-rahakkeen hintaennuste nyt!

BRUSH paikallisiin valuuttoihin

Paintswap (BRUSH) -rahakkeen tokenomiikka

Paintswap (BRUSH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BRUSH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Paintswap (BRUSH)"

Paljonko Paintswap (BRUSH) on arvoltaan tänään?
BRUSH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01429812 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BRUSH-USD-parin nykyinen hinta?
BRUSH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01429812. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paintswap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BRUSH markkina-arvo on $ 5.86M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BRUSH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BRUSH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 409.69M USD.
Mikä oli BRUSH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BRUSH saavutti ATH-hinnaksi 0.249255 USD.
Mikä oli BRUSH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BRUSH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0051472 USD.
Mikä on BRUSH-rahakkeen treidausvolyymi?
BRUSH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BRUSH tänä vuonna korkeammalle?
BRUSH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BRUSH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
