Lisätietoja SPCX-rahakkeesta

SPCX-rahakkeen hintatiedot

SPCX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SPCX-rahakkeen tokenomiikka

SPCX-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Paimon SpaceX SPV Token-logo

Paimon SpaceX SPV Token – hinta (SPCX)

Ei listattu

1SPCX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$219.96
$219.96$219.96
-0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:17:56 (UTC+8)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 218.81
$ 218.81$ 218.81
24 h:n matalin
$ 220.88
$ 220.88$ 220.88
24 h:n korkein

$ 218.81
$ 218.81$ 218.81

$ 220.88
$ 220.88$ 220.88

$ 225.44
$ 225.44$ 225.44

$ 218.81
$ 218.81$ 218.81

+0.01%

-0.26%

-0.76%

-0.76%

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $219.96. Viimeisen 24 tunnin aikana SPCX on vaihdellut alimmillaan $ 218.81 ja korkeimmillaan $ 220.88 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SPCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 225.44, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 218.81.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SPCX on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -0.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

Paimon SpaceX SPV Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SPCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00K ja sen kokonaistarjonta on 10000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.20M.

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Paimon SpaceX SPV Token – USD -hinta muuttui $ -0.5754895543433.
Viimeisten 30 päivän aikana Paimon SpaceX SPV Token – USD -hinnan muutos oli $ -4.2973585200.
Viimeisten 60 päivän aikana Paimon SpaceX SPV Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.6557007600.
Viimeisten 90 päivän aikana Paimon SpaceX SPV Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.5754895543433-0.26%
30 päivää$ -4.2973585200-1.95%
60 päivää$ -0.6557007600-0.29%
90 päivää$ 0--

Mikä on Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) offers investors exclusive access to SpaceX's growth potential through a British Virgin Islands Special Purpose Vehicle structure. Each token represents fractional ownership in the underlying SPV that invests in venture capital funds with SpaceX exposure. SPCX provides a unique opportunity to participate in the space industry's leading innovator. The token structure enables global qualified investors to access this premium late-stage venture equity that would typically be unavailable to most. SPCX is deployed on BNB Chain with plans for multi-chain expansion.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Paimon SpaceX SPV Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paimon SpaceX SPV Token-rahakkeelle.

Tarkista Paimon SpaceX SPV Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

SPCX paikallisiin valuuttoihin

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -rahakkeen tokenomiikka

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SPCX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paimon SpaceX SPV Token (SPCX)”

Paljonko Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) on arvoltaan tänään?
SPCX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 219.96 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SPCX-USD-parin nykyinen hinta?
SPCX -USD-parin nykyinen hinta on $ 219.96. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paimon SpaceX SPV Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SPCX markkina-arvo on $ 2.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SPCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SPCX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00K USD.
Mikä oli SPCX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SPCX saavutti ATH-hinnaksi 225.44 USD.
Mikä oli SPCX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SPCX-rahakkeen ATL-hinta oli 218.81 USD.
Mikä on SPCX-rahakkeen treidausvolyymi?
SPCX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SPCX tänä vuonna korkeammalle?
SPCX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SPCX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:17:56 (UTC+8)

Paimon SpaceX SPV Token (SPCX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.