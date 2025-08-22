Lisätietoja PACA-rahakkeesta

Paca AI-logo

Paca AI – hinta (PACA)

Ei listattu

1PACA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00147327
$0.00147327$0.00147327
-1.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Paca AI (PACA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:34:33 (UTC+8)

Paca AI (PACA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00143456
$ 0.00143456$ 0.00143456
24 h:n matalin
$ 0.00149979
$ 0.00149979$ 0.00149979
24 h:n korkein

$ 0.00143456
$ 0.00143456$ 0.00143456

$ 0.00149979
$ 0.00149979$ 0.00149979

$ 0.01178802
$ 0.01178802$ 0.01178802

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-1.45%

-24.38%

-24.38%

Paca AI (PACA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00147327. Viimeisen 24 tunnin aikana PACA on vaihdellut alimmillaan $ 0.00143456 ja korkeimmillaan $ 0.00149979 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01178802, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PACA on muuttunut +0.04% viimeisen tunnin aikana, -1.45% 24 tunnin aikana ja -24.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paca AI (PACA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

753.69M
753.69M 753.69M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

Paca AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. PACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 753.69M ja sen kokonaistarjonta on 1200000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.77M.

Paca AI (PACA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Paca AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Paca AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006312889.
Viimeisten 60 päivän aikana Paca AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004563200.
Viimeisten 90 päivän aikana Paca AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004592669194468362.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.45%
30 päivää$ -0.0006312889-42.84%
60 päivää$ +0.0004563200+30.97%
90 päivää$ +0.0004592669194468362+45.29%

Mikä on Paca AI (PACA)

Alpaca Network is an on-ramp for AI agents, decentralized R&D lab and marketplace for Artificial Intelligence (AI). The project is focused on making AI more accessible and affordable by creating a platform for collaboration between AI developers and users. The marketplace allows developers to share their models and tools, while users can access these resources to complete tasks or build new AI solutions. The project's goal is to democratize AI technology and make it accessible to a wider range of individuals and businesses.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Paca AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paca AI (PACA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paca AI (PACA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paca AI-rahakkeelle.

Tarkista Paca AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

PACA paikallisiin valuuttoihin

Paca AI (PACA) -rahakkeen tokenomiikka

Paca AI (PACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PACA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paca AI (PACA)”

Paljonko Paca AI (PACA) on arvoltaan tänään?
PACA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00147327 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PACA-USD-parin nykyinen hinta?
PACA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00147327. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paca AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PACA markkina-arvo on $ 1.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 753.69M USD.
Mikä oli PACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PACA saavutti ATH-hinnaksi 0.01178802 USD.
Mikä oli PACA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PACA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on PACA-rahakkeen treidausvolyymi?
PACA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko PACA tänä vuonna korkeammalle?
PACA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PACA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Paca AI (PACA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

