What is the project about? Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively.
The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.
What makes your project unique? An interoperable 3D multi-chain platform with full monetization and instant deployment on the web
History of your project: Built since 2019, our proprietary platform includes our 3D engine, web3 multichain solutions and Ai services.
What’s next for your project? Enterprises using OZONE
What can your token be used for? buy services, NFTs, LAND, Staking, an P2P economy.
Ozone Metaverse ($OZONE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Ozone Metaverse ($OZONE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Ozone Metaverse ($OZONE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Ozone Metaverse ($OZONE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä $OZONE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta $OZONE-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät $OZONE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu $OZONE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
