Ei listattu

1OXI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.263796
$0.263796$0.263796
+2.00%1D
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Oxbull (OXI) -hintakaavio
Oxbull (OXI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.25365
$ 0.25365$ 0.25365
24 h:n matalin
$ 0.265068
$ 0.265068$ 0.265068
24 h:n korkein

$ 0.25365
$ 0.25365$ 0.25365

$ 0.265068
$ 0.265068$ 0.265068

$ 0.74021
$ 0.74021$ 0.74021

$ 0.13975
$ 0.13975$ 0.13975

-0.40%

+2.00%

-10.57%

-10.57%

Oxbull (OXI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.263796. Viimeisen 24 tunnin aikana OXI on vaihdellut alimmillaan $ 0.25365 ja korkeimmillaan $ 0.265068 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.74021, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.13975.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OXI on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, +2.00% 24 tunnin aikana ja -10.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Oxbull (OXI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M

--
----

$ 3.26M
$ 3.26M$ 3.26M

11.98M
11.98M 11.98M

12,345,678.0
12,345,678.0 12,345,678.0

Oxbull-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.16M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.98M ja sen kokonaistarjonta on 12345678.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.26M.

Oxbull (OXI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Oxbull – USD -hinta muuttui $ +0.00517688.
Viimeisten 30 päivän aikana Oxbull – USD -hinnan muutos oli $ +0.0042197335.
Viimeisten 60 päivän aikana Oxbull – USD -hinnan muutos oli $ +0.1135452638.
Viimeisten 90 päivän aikana Oxbull – USD -hinnan muutos oli $ +0.03407828932957454.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00517688+2.00%
30 päivää$ +0.0042197335+1.60%
60 päivää$ +0.1135452638+43.04%
90 päivää$ +0.03407828932957454+14.83%

Mikä on Oxbull (OXI)

Since Oxbull’s inception in February 2021, the team has been consistently involved in pushing the envelop of blockchain innovation and living the motto: charging the future of blockchain, bringing groundbreaking projects into the space and gradually establishing ourselves as the #1 ranked Launchpad and IDO platform in both current ROI and ATH ROI, with a tiering system that everyone can participate.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Oxbull (OXI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Oxbull-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Oxbull (OXI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Oxbull (OXI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Oxbull-rahakkeelle.

Tarkista Oxbull-rahakkeen hintaennuste nyt!

OXI paikallisiin valuuttoihin

Oxbull (OXI) -rahakkeen tokenomiikka

Oxbull (OXI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OXI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Oxbull (OXI)”

Paljonko Oxbull (OXI) on arvoltaan tänään?
OXI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.263796 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OXI-USD-parin nykyinen hinta?
OXI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.263796. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Oxbull-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OXI markkina-arvo on $ 3.16M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OXI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.98M USD.
Mikä oli OXI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OXI saavutti ATH-hinnaksi 0.74021 USD.
Mikä oli OXI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OXI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.13975 USD.
Mikä on OXI-rahakkeen treidausvolyymi?
OXI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OXI tänä vuonna korkeammalle?
OXI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OXI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
