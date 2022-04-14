Outerscope (OUTER) -rahakkeen tokenomiikka

Outerscope (OUTER) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Outerscope (OUTER) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Outerscope (OUTER) -rahakkeen tiedot

Outerscope Records pioneers the future of entertainment at the intersection of AI and music. We're building the next wave of global superstars who will dominate charts and transform culture—indistinguishable from the biggest names in music today.

Further, Outerscope will focus on leveraging AI to craft unique user experiences catered to each listener's unique tastes and moods, creating a personal soundtrack in ways that weren't possible before.

Our mission: to redefine how music is created, discovered, and experienced in the digital age.

Outerscope (OUTER) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Outerscope (OUTER) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 10.60K
$ 10.60K$ 10.60K
Kokonaistarjonta:
$ 999.46M
$ 999.46M$ 999.46M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 799.32M
$ 799.32M$ 799.32M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00139069
$ 0.00139069$ 0.00139069
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Outerscope (OUTER) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Outerscope (OUTER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OUTER-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OUTER-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OUTER-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OUTER-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OUTER-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OUTER-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OUTER-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.