Ouroboros – hinta (ORX)
Ouroboros (ORX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.04827864. Viimeisen 24 tunnin aikana ORX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0433306 ja korkeimmillaan $ 0.0495423 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.975958, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01324902.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ORX on muuttunut -1.13% viimeisen tunnin aikana, +1.19% 24 tunnin aikana ja -28.33% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ouroboros-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.30M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ORX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 130.55M ja sen kokonaistarjonta on 130552089.0531297. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.30M.
Tämän päivän aikana Ouroboros – USD -hinta muuttui $ +0.00056812.
Viimeisten 30 päivän aikana Ouroboros – USD -hinnan muutos oli $ +0.0325441339.
Viimeisten 60 päivän aikana Ouroboros – USD -hinnan muutos oli $ +0.0572025072.
Viimeisten 90 päivän aikana Ouroboros – USD -hinnan muutos oli $ +0.025278489068269657.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00056812
|+1.19%
|30 päivää
|$ +0.0325441339
|+67.41%
|60 päivää
|$ +0.0572025072
|+118.48%
|90 päivää
|$ +0.025278489068269657
|+109.91%
ORX is a TitanX ecosystem asset, and as such, the launch phase is tailored to massively incentivise the locking of TitanX within the ORX minter contract. To achieve this, a massive 95% of supply is given to TitanX deposits. This is reflected in the expected ROI's of the minter shortly after launch. For those with little time, or a lack of desire to understand the more complex push/pull factors included in the ORX supply distribution, simply deposit TitanX via the 'DEPOSIT TITANX' tab, and hold for as long as you are comfortable. You can track the status of your ORX vests in the 'Vest ORX' tab further down the page. ORX Acquisition Methods There are two primary methods of acquiring ORX via the minter. The first is via TitanX deposits, and the second is via Ethereum deposits. If both routes needed to be summed up in a sentence: TitanX Deposits: are for those who want a majority stake in ORX, at the cost of greater time preference, less agility, and a once off claim process which penalises early claims. Ethereum Deposits: are for those who want to support protocol liquidity, in exchange for the added benefit of capital agility, the earliest unlock time, and progressive unlocking (meaning no early claim penalties). Since ETH contributors are getting a much smaller percentage of supply, and are directly supporting protocol liquidity, a disproportionate share of future airdrops (IF they happen) MAY go toward ETH contributors.
Ouroboros (ORX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
