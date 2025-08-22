Lisätietoja USDT-rahakkeesta

USDT-rahakkeen hintatiedot

USDT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDT-rahakkeen tokenomiikka

USDT-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Osmosis allUSDT-logo

Osmosis allUSDT – hinta (USDT)

Ei listattu

1USDT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999603
$0.999603$0.999603
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Osmosis allUSDT (USDT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:34:14 (UTC+8)

Osmosis allUSDT (USDT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.996564
$ 0.996564$ 0.996564
24 h:n matalin
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 h:n korkein

$ 0.996564
$ 0.996564$ 0.996564

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.096
$ 1.096$ 1.096

$ 0.879927
$ 0.879927$ 0.879927

+0.02%

-0.02%

-0.05%

-0.05%

Osmosis allUSDT (USDT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999603. Viimeisen 24 tunnin aikana USDT on vaihdellut alimmillaan $ 0.996564 ja korkeimmillaan $ 1.003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.096, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.879927.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDT on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.05% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Osmosis allUSDT (USDT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 896.59K
$ 896.59K$ 896.59K

--
----

$ 896.59K
$ 896.59K$ 896.59K

896.88K
896.88K 896.88K

896,883.140592
896,883.140592 896,883.140592

Osmosis allUSDT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 896.59K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 896.88K ja sen kokonaistarjonta on 896883.140592. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 896.59K.

Osmosis allUSDT (USDT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Osmosis allUSDT – USD -hinta muuttui $ -0.0002817060428149.
Viimeisten 30 päivän aikana Osmosis allUSDT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0005163949.
Viimeisten 60 päivän aikana Osmosis allUSDT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012268127.
Viimeisten 90 päivän aikana Osmosis allUSDT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003451119867322.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002817060428149-0.02%
30 päivää$ -0.0005163949-0.05%
60 päivää$ +0.0012268127+0.12%
90 päivää$ -0.0003451119867322-0.03%

Mikä on Osmosis allUSDT (USDT)

Multiple Tether USD variants on Osmosis comprise the liquidity backing of a tokenized transmuter pool to create an alloy of USDT.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Osmosis allUSDT (USDT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Osmosis allUSDT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Osmosis allUSDT (USDT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Osmosis allUSDT (USDT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Osmosis allUSDT-rahakkeelle.

Tarkista Osmosis allUSDT-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDT paikallisiin valuuttoihin

Osmosis allUSDT (USDT) -rahakkeen tokenomiikka

Osmosis allUSDT (USDT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Osmosis allUSDT (USDT)”

Paljonko Osmosis allUSDT (USDT) on arvoltaan tänään?
USDT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999603 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDT-USD-parin nykyinen hinta?
USDT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999603. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Osmosis allUSDT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDT markkina-arvo on $ 896.59K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 896.88K USD.
Mikä oli USDT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDT saavutti ATH-hinnaksi 1.096 USD.
Mikä oli USDT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.879927 USD.
Mikä on USDT-rahakkeen treidausvolyymi?
USDT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDT tänä vuonna korkeammalle?
USDT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:34:14 (UTC+8)

Osmosis allUSDT (USDT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.