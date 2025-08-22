Lisätietoja USC-rahakkeesta

USC-rahakkeen hintatiedot

USC-rahakkeen valkoinen paperi

USC-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USC-rahakkeen tokenomiikka

USC-rahakkeen hintaennuste

Orby Network USC Stablecoin-logo

Orby Network USC Stablecoin – hinta (USC)

Ei listattu

1USC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.002
-0.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Orby Network USC Stablecoin (USC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:04:30 (UTC+8)

Orby Network USC Stablecoin (USC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.994756
24 h:n matalin
$ 1.01
24 h:n korkein

$ 0.994756
$ 1.01
$ 1.24
$ 0.802523
-0.65%

-0.18%

-0.11%

-0.11%

Orby Network USC Stablecoin (USC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.002. Viimeisen 24 tunnin aikana USC on vaihdellut alimmillaan $ 0.994756 ja korkeimmillaan $ 1.01 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.24, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.802523.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USC on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja -0.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Orby Network USC Stablecoin (USC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.42M
--
$ 13.42M
13.39M
13,391,772.31072018
Orby Network USC Stablecoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.42M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.39M ja sen kokonaistarjonta on 13391772.31072018. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.42M.

Orby Network USC Stablecoin (USC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Orby Network USC Stablecoin – USD -hinta muuttui $ -0.00187011072078.
Viimeisten 30 päivän aikana Orby Network USC Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0044632086.
Viimeisten 60 päivän aikana Orby Network USC Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0028235358.
Viimeisten 90 päivän aikana Orby Network USC Stablecoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.004324479723094.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00187011072078-0.18%
30 päivää$ -0.0044632086-0.44%
60 päivää$ -0.0028235358-0.28%
90 päivää$ -0.004324479723094-0.42%

Mikä on Orby Network USC Stablecoin (USC)

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

Orby Network USC Stablecoin (USC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Orby Network USC Stablecoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Orby Network USC Stablecoin (USC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Orby Network USC Stablecoin (USC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Orby Network USC Stablecoin-rahakkeelle.

Tarkista Orby Network USC Stablecoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

USC paikallisiin valuuttoihin

Orby Network USC Stablecoin (USC) -rahakkeen tokenomiikka

Orby Network USC Stablecoin (USC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Orby Network USC Stablecoin (USC)”

Paljonko Orby Network USC Stablecoin (USC) on arvoltaan tänään?
USC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.002 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USC-USD-parin nykyinen hinta?
USC -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.002. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Orby Network USC Stablecoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USC markkina-arvo on $ 13.42M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.39M USD.
Mikä oli USC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USC saavutti ATH-hinnaksi 1.24 USD.
Mikä oli USC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.802523 USD.
Mikä on USC-rahakkeen treidausvolyymi?
USC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USC tänä vuonna korkeammalle?
USC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Orby Network USC Stablecoin (USC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

