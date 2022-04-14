OrbitAI (ORBIT) -rahakkeen tokenomiikka
OrbitAI is an innovative platform designed to empower users with the ability to deploy autonomous AI agents while prioritizing unmatched privacy and control. By leveraging cutting-edge technologies, OrbitAI ensures that users can create and manage intelligent agents tailored to their specific needs, whether for personal, professional, or enterprise use. The platform provides robust security features to protect sensitive data, allowing users to maintain full ownership and governance over their AI processes. OrbitAI’s intuitive interface and flexible customization options make it accessible for both beginners and advanced users, bridging the gap between AI innovation and user-centric design. With OrbitAI, users can harness the power of autonomous AI agents without compromising their privacy or control, enabling a new era of secure and efficient AI deployment.
OrbitAI (ORBIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
OrbitAI (ORBIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä ORBIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ORBIT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät ORBIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ORBIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.