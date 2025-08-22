Oracle of Preferences ZK by Virtuals – hinta (OOPZ)
Oracle of Preferences ZK by Virtuals (OOPZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OOPZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00155706 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OOPZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00278886, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OOPZ on muuttunut -0.71% viimeisen tunnin aikana, -36.60% 24 tunnin aikana ja +0.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Oracle of Preferences ZK by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 687.18K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OOPZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 692.99M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 991.62K.
Tämän päivän aikana Oracle of Preferences ZK by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000568189695844913.
Viimeisten 30 päivän aikana Oracle of Preferences ZK by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Oracle of Preferences ZK by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Oracle of Preferences ZK by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000568189695844913
|-36.60%
|30 päivää
|$ 0
|-26.22%
|60 päivää
|$ 0
|+47.16%
|90 päivää
|$ 0
|--
OOPZ stands at the forefront of the InfoFi revolution as the first fully AI-driven, privacy-first preference oracle utilizing zero-knowledge proofs to create monetizable digital twins. By establishing a decentralized information finance network, OOPZ fundamentally transforms how preference data is collected, analyzed, and monetized globally. This creates an entirely new asset class of information-backed financial instruments, establishing a paradigm shift in preference prediction, market intelligence, and financial data ownership. Core Capabilities - InfoFi-Powered Digital Twins: Users train personalized AI agents that evolve into information-rich digital representations of their preferences, enabling passive income generation through the OOPZ information finance ecosystem - Zero-Knowledge Privacy Infrastructure: Institutional-grade cryptographic protocols that verify data authenticity without exposing actual user information, creating a trustless InfoFi marketplace - Blockchain-Powered Financial Layer: Instant cross-border crypto micropayments with multi-chain compatibility that incentivize accurate responses and enable participation from traditionally underrepresented regions in global financial markets - Proprietary Preference Mining System: Patented methodology for extracting high-value preference signals from conversational interactions, creating a defensible moat of InfoFi assets - Self-Improving Intelligence Network: Digital twins continuously refine through interactions, increasing prediction accuracy over time and appreciating in value as financial information assets - Decentralized Prediction Market Integration: Community-driven speculation based on aggregated preference data, creating additional utility, engagement, and revenue streams within the InfoFi ecosystem
