ORA Coin-logo

ORA Coin – hinta (ORA)

Ei listattu

1ORA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01384449
$0.01384449$0.01384449
-14.90%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen ORA Coin (ORA) -hintakaavio
2025-08-22 12:04:15 (UTC+8)

ORA Coin (ORA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.01359265
$ 0.01359265$ 0.01359265
24 h:n matalin
$ 0.01626871
$ 0.01626871$ 0.01626871
24 h:n korkein

$ 0.01359265
$ 0.01359265$ 0.01359265

$ 0.01626871
$ 0.01626871$ 0.01626871

$ 5.37
$ 5.37$ 5.37

$ 0.0114187
$ 0.0114187$ 0.0114187

-0.06%

-14.90%

-22.87%

-22.87%

ORA Coin (ORA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01384449. Viimeisen 24 tunnin aikana ORA on vaihdellut alimmillaan $ 0.01359265 ja korkeimmillaan $ 0.01626871 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ORA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 5.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0114187.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ORA on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, -14.90% 24 tunnin aikana ja -22.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ORA Coin (ORA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 779.68K
$ 779.68K$ 779.68K

--
----

$ 4.61M
$ 4.61M$ 4.61M

56.32M
56.32M 56.32M

333,333,333.0
333,333,333.0 333,333,333.0

ORA Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 779.68K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 56.32M ja sen kokonaistarjonta on 333333333.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.61M.

ORA Coin (ORA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana ORA Coin – USD -hinta muuttui $ -0.00242421630307866.
Viimeisten 30 päivän aikana ORA Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0128751957.
Viimeisten 60 päivän aikana ORA Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0132033322.
Viimeisten 90 päivän aikana ORA Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.6994099182770288.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00242421630307866-14.90%
30 päivää$ -0.0128751957-92.99%
60 päivää$ -0.0132033322-95.36%
90 päivää$ -0.6994099182770288-98.05%

Mikä on ORA Coin (ORA)

ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API).

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

ORA Coin (ORA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

ORA Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ORA Coin (ORA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ORA Coin (ORA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ORA Coin-rahakkeelle.

Tarkista ORA Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

ORA paikallisiin valuuttoihin

ORA Coin (ORA) -rahakkeen tokenomiikka

ORA Coin (ORA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ORA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ORA Coin (ORA)”

Paljonko ORA Coin (ORA) on arvoltaan tänään?
ORA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01384449 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ORA-USD-parin nykyinen hinta?
ORA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01384449. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ORA Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ORA markkina-arvo on $ 779.68K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ORA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 56.32M USD.
Mikä oli ORA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ORA saavutti ATH-hinnaksi 5.37 USD.
Mikä oli ORA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ORA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0114187 USD.
Mikä on ORA-rahakkeen treidausvolyymi?
ORA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ORA tänä vuonna korkeammalle?
ORA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ORA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 12:04:15 (UTC+8)

