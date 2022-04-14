Opus CASH (CASH) -rahakkeen tokenomiikka
Opus CASH (CASH) -rahakkeen tiedot
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile.
Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD.
- A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg.
- A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
Opus CASH (CASH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Opus CASH (CASH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Opus CASH (CASH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Opus CASH (CASH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CASH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CASH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.