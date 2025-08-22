Opus CASH – hinta (CASH)
Opus CASH (CASH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998845. Viimeisen 24 tunnin aikana CASH on vaihdellut alimmillaan $ 0.996113 ja korkeimmillaan $ 1.001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CASH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.091, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.944728.
Lyhyen aikavälin tuloksissa CASH on muuttunut +0.15% viimeisen tunnin aikana, +0.20% 24 tunnin aikana ja -0.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Opus CASH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 351.86K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CASH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 352.27K ja sen kokonaistarjonta on 351863.163068979. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 351.46K.
Tämän päivän aikana Opus CASH – USD -hinta muuttui $ +0.0020333.
Viimeisten 30 päivän aikana Opus CASH – USD -hinnan muutos oli $ -0.0026489369.
Viimeisten 60 päivän aikana Opus CASH – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009627866.
Viimeisten 90 päivän aikana Opus CASH – USD -hinnan muutos oli $ +0.0049672854956392.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.0020333
|+0.20%
|30 päivää
|$ -0.0026489369
|-0.26%
|60 päivää
|$ -0.0009627866
|-0.09%
|90 päivää
|$ +0.0049672854956392
|+0.50%
Opus is a cross margin autonomous credit protocol on Starknet that lets you borrow against a portfolio of carefully curated collateral including yield-bearing assets. With minimal human intervention, the interest rates, maximum loan-to-value ratios and liquidation thresholds are dynamically determined by each user's collateral profile. Opus introduces novel mechanisms that provide stronger guarantees in ensuring that CASH is pegged to the value of USD. - A global multiplier is applied to increase or decrease interest rates across the board, depending on whether the spot market price of CASH is below or above peg. - A forge fee is charged on minting of new debt when the spot market price of CASH is below peg.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.