opTrade AI (OPTR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.695279. Viimeisen 24 tunnin aikana OPTR on vaihdellut alimmillaan $ 0.690098 ja korkeimmillaan $ 0.707363 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OPTR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.34, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.246372.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OPTR on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.86% 24 tunnin aikana ja -24.40% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
opTrade AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 598.28K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OPTR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 860.49K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 695.28K.
Tämän päivän aikana opTrade AI – USD -hinta muuttui $ -0.0060772696623292.
Viimeisten 30 päivän aikana opTrade AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.1244840731.
Viimeisten 60 päivän aikana opTrade AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0973676359.
Viimeisten 90 päivän aikana opTrade AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.5672336944601899.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.0060772696623292
|-0.86%
|30 päivää
|$ -0.1244840731
|-17.90%
|60 päivää
|$ -0.0973676359
|-14.00%
|90 päivää
|$ -0.5672336944601899
|-44.92%
Welcome to opTrade AI, the world's first real-time crypto intelligence trading ecosystem for Ethereum. What is opTrade AI? opTrade AI is an advanced trading platform that combines artificial intelligence with blockchain technology to provide automated trading strategies, real-time market analysis, and AI-powered insights for cryptocurrency traders. How does the $OPTR token work? The $OPTR token is the utility token powering the opTrade AI ecosystem. It grants access to membership tiers, provides trading fee discounts, enables governance participation, and accumulates value through the platform's revenue sharing model. What are the membership tiers? opTrade AI offers four membership tiers: Rookie, Trader, Pro, and Elite. Each tier provides escalating benefits and features, with access determined by the amount of $OPTR tokens held or a monthly subscription fee. How do I get started? To begin, join our community on Telegram, acquire $OPTR tokens through Uniswap, and connect with our opTx Smart Trading Bot. As we progress through our roadmap, additional features and the full trading terminal will become available.
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
