Tutustu OptionsAI (OPTION) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
OptionsAI (OPTION) -rahakkeen tiedot

Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels.

With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use.

Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times.

Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.optionsai.tech/
Valkoinen paperi:
https://options--ai.gitbook.io/options-ai

OptionsAI (OPTION) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu OptionsAI (OPTION) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 170.56K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 8.50M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 200.66K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.571095
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00653446
Nykyinen hinta:
$ 0.02006619
OptionsAI (OPTION) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

OptionsAI (OPTION) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OPTION-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OPTION-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OPTION-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OPTION-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OPTION-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OPTION-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OPTION-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.