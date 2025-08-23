Lisätietoja OPRV-rahakkeesta

OPRV-rahakkeen hintatiedot

OPRV-rahakkeen valkoinen paperi

OPRV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OPRV-rahakkeen tokenomiikka

OPRV-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Opriva AI-logo

Opriva AI – hinta (OPRV)

Ei listattu

1OPRV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00012687
$0.00012687$0.00012687
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Opriva AI (OPRV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:17:24 (UTC+8)

Opriva AI (OPRV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00803921
$ 0.00803921$ 0.00803921

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Opriva AI (OPRV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OPRV on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OPRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00803921, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OPRV on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Opriva AI (OPRV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.69K
$ 12.69K$ 12.69K

--
----

$ 12.69K
$ 12.69K$ 12.69K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Opriva AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OPRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.69K.

Opriva AI (OPRV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Opriva AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Opriva AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Opriva AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Opriva AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+46.71%
60 päivää$ 0+65.68%
90 päivää$ 0--

Mikä on Opriva AI (OPRV)

Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Opriva AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Opriva AI (OPRV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Opriva AI (OPRV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Opriva AI-rahakkeelle.

Tarkista Opriva AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

OPRV paikallisiin valuuttoihin

Opriva AI (OPRV) -rahakkeen tokenomiikka

Opriva AI (OPRV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OPRV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Opriva AI (OPRV)”

Paljonko Opriva AI (OPRV) on arvoltaan tänään?
OPRV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OPRV-USD-parin nykyinen hinta?
OPRV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Opriva AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OPRV markkina-arvo on $ 12.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OPRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OPRV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M USD.
Mikä oli OPRV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OPRV saavutti ATH-hinnaksi 0.00803921 USD.
Mikä oli OPRV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OPRV-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on OPRV-rahakkeen treidausvolyymi?
OPRV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OPRV tänä vuonna korkeammalle?
OPRV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OPRV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:17:24 (UTC+8)

Opriva AI (OPRV) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.