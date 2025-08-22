Lisätietoja USDO-rahakkeesta

USDO-rahakkeen hintatiedot

USDO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDO-rahakkeen tokenomiikka

USDO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

OpenEden OpenDollar-logo

OpenEden OpenDollar – hinta (USDO)

Ei listattu

1USDO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.998843
$0.998843$0.998843
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen OpenEden OpenDollar (USDO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:14:48 (UTC+8)

OpenEden OpenDollar (USDO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.997722
$ 0.997722$ 0.997722
24 h:n matalin
$ 0.99885
$ 0.99885$ 0.99885
24 h:n korkein

$ 0.997722
$ 0.997722$ 0.997722

$ 0.99885
$ 0.99885$ 0.99885

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.969341
$ 0.969341$ 0.969341

+0.02%

+0.04%

+0.00%

+0.00%

OpenEden OpenDollar (USDO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998843. Viimeisen 24 tunnin aikana USDO on vaihdellut alimmillaan $ 0.997722 ja korkeimmillaan $ 0.99885 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.97, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.969341.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDO on muuttunut +0.02% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja +0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OpenEden OpenDollar (USDO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 289.89M
$ 289.89M$ 289.89M

--
----

$ 289.89M
$ 289.89M$ 289.89M

290.22M
290.22M 290.22M

290,222,336.267687
290,222,336.267687 290,222,336.267687

OpenEden OpenDollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 289.89M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. USDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 290.22M ja sen kokonaistarjonta on 290222336.267687. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 289.89M.

OpenEden OpenDollar (USDO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OpenEden OpenDollar – USD -hinta muuttui $ +0.00039788.
Viimeisten 30 päivän aikana OpenEden OpenDollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003537901.
Viimeisten 60 päivän aikana OpenEden OpenDollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.0010410940.
Viimeisten 90 päivän aikana OpenEden OpenDollar – USD -hinnan muutos oli $ -0.0067800858726947.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00039788+0.04%
30 päivää$ +0.0003537901+0.04%
60 päivää$ +0.0010410940+0.10%
90 päivää$ -0.0067800858726947-0.67%

Mikä on OpenEden OpenDollar (USDO)

The OpenEden Open Dollar ("USDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. USDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

OpenEden OpenDollar (USDO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

OpenEden OpenDollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OpenEden OpenDollar (USDO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OpenEden OpenDollar (USDO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OpenEden OpenDollar-rahakkeelle.

Tarkista OpenEden OpenDollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

USDO paikallisiin valuuttoihin

OpenEden OpenDollar (USDO) -rahakkeen tokenomiikka

OpenEden OpenDollar (USDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OpenEden OpenDollar (USDO)”

Paljonko OpenEden OpenDollar (USDO) on arvoltaan tänään?
USDO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.998843 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDO-USD-parin nykyinen hinta?
USDO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.998843. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OpenEden OpenDollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDO markkina-arvo on $ 289.89M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 290.22M USD.
Mikä oli USDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDO saavutti ATH-hinnaksi 2.97 USD.
Mikä oli USDO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.969341 USD.
Mikä on USDO-rahakkeen treidausvolyymi?
USDO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko USDO tänä vuonna korkeammalle?
USDO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:14:48 (UTC+8)

OpenEden OpenDollar (USDO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.