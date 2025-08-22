Lisätietoja OD-rahakkeesta

OD-rahakkeen hintatiedot

OD-rahakkeen valkoinen paperi

OD-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OD-rahakkeen tokenomiikka

OD-rahakkeen hintaennuste

Open Dollar-logo

Open Dollar – hinta (OD)

Ei listattu

1OD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.6
$1.6$1.6
+0.20%1D
USD
Reaaliaikainen Open Dollar (OD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:32:29 (UTC+8)

Open Dollar (OD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
24 h:n matalin
$ 1.6
$ 1.6$ 1.6
24 h:n korkein

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 1.6
$ 1.6$ 1.6

$ 1.61
$ 1.61$ 1.61

$ 0.878488
$ 0.878488$ 0.878488

0.00%

+0.26%

+0.25%

+0.25%

Open Dollar (OD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.6. Viimeisen 24 tunnin aikana OD on vaihdellut alimmillaan $ 1.6 ja korkeimmillaan $ 1.6 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.61, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.878488.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OD on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja +0.25% viimeisten 7 päivän aikana.

Open Dollar (OD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

--
----

$ 18.50K
$ 18.50K$ 18.50K

11.56K
11.56K 11.56K

11,564.03318048537
11,564.03318048537 11,564.03318048537

Open Dollar-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.56K ja sen kokonaistarjonta on 11564.03318048537. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.50K.

Open Dollar (OD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Open Dollar – USD -hinta muuttui $ +0.00418279.
Viimeisten 30 päivän aikana Open Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.7499430400.
Viimeisten 60 päivän aikana Open Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.6019851200.
Viimeisten 90 päivän aikana Open Dollar – USD -hinnan muutos oli $ +0.39593369963152.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00418279+0.26%
30 päivää$ +0.7499430400+46.87%
60 päivää$ +0.6019851200+37.62%
90 päivää$ +0.39593369963152+32.88%

Mikä on Open Dollar (OD)

Open Dollar is a stablecoin protocol backed by LST and Arbitrum-native tokens with tradable vaults.

Open Dollar-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Open Dollar (OD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Open Dollar (OD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Open Dollar-rahakkeelle.

Tarkista Open Dollar-rahakkeen hintaennuste nyt!

OD paikallisiin valuuttoihin

Open Dollar (OD) -rahakkeen tokenomiikka

Open Dollar (OD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Open Dollar (OD)”

Paljonko Open Dollar (OD) on arvoltaan tänään?
OD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.6 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OD-USD-parin nykyinen hinta?
OD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.6. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Open Dollar-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OD markkina-arvo on $ 18.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 11.56K USD.
Mikä oli OD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OD saavutti ATH-hinnaksi 1.61 USD.
Mikä oli OD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.878488 USD.
Mikä on OD-rahakkeen treidausvolyymi?
OD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OD tänä vuonna korkeammalle?
OD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
