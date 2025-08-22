Lisätietoja OPCAT-rahakkeesta

OPCAT-rahakkeen hintatiedot

OPCAT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OPCAT-rahakkeen tokenomiikka

OPCAT-rahakkeen hintaennuste

OPCAT-logo

OPCAT – hinta (OPCAT)

Ei listattu

1OPCAT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.132661
$0.132661$0.132661
-18.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen OPCAT (OPCAT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:16:41 (UTC+8)

OPCAT (OPCAT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.127161
$ 0.127161$ 0.127161
24 h:n matalin
$ 0.163102
$ 0.163102$ 0.163102
24 h:n korkein

$ 0.127161
$ 0.127161$ 0.127161

$ 0.163102
$ 0.163102$ 0.163102

$ 1.5
$ 1.5$ 1.5

$ 0.052453
$ 0.052453$ 0.052453

-1.76%

-18.61%

+44.53%

+44.53%

OPCAT (OPCAT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.132661. Viimeisen 24 tunnin aikana OPCAT on vaihdellut alimmillaan $ 0.127161 ja korkeimmillaan $ 0.163102 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OPCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.5, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.052453.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OPCAT on muuttunut -1.76% viimeisen tunnin aikana, -18.61% 24 tunnin aikana ja +44.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OPCAT (OPCAT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

--
----

$ 2.79M
$ 2.79M$ 2.79M

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

OPCAT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OPCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.79M.

OPCAT (OPCAT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana OPCAT – USD -hinta muuttui $ -0.0303489466529141.
Viimeisten 30 päivän aikana OPCAT – USD -hinnan muutos oli $ +0.0620069851.
Viimeisten 60 päivän aikana OPCAT – USD -hinnan muutos oli $ -0.0204949703.
Viimeisten 90 päivän aikana OPCAT – USD -hinnan muutos oli $ -0.12648312018656124.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0303489466529141-18.61%
30 päivää$ +0.0620069851+46.74%
60 päivää$ -0.0204949703-15.44%
90 päivää$ -0.12648312018656124-48.80%

Mikä on OPCAT (OPCAT)

We propose a novel UTXO-based token protocol on Bitcoin, called Covenant Attested Token (CAT) Protocol. It is miner validated and uses smart contracts, specifically covenants, to manage token mints and transfers. Compared with all existing token protocols on Bitcoin, it is solely enforced by Bitcoin Script at Layer 1 and has the following features. CAT protocol supports both fungible tokens (called CAT20 standard) and non-fungible tokens (called CAT721 standard). The techniques developed here are general purpose and can be applied in use cases beyond tokens.

OPCAT (OPCAT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

OPCAT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OPCAT (OPCAT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OPCAT (OPCAT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OPCAT-rahakkeelle.

Tarkista OPCAT-rahakkeen hintaennuste nyt!

OPCAT paikallisiin valuuttoihin

OPCAT (OPCAT) -rahakkeen tokenomiikka

OPCAT (OPCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OPCAT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OPCAT (OPCAT)”

Paljonko OPCAT (OPCAT) on arvoltaan tänään?
OPCAT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.132661 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OPCAT-USD-parin nykyinen hinta?
OPCAT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.132661. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OPCAT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OPCAT markkina-arvo on $ 2.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OPCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OPCAT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M USD.
Mikä oli OPCAT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OPCAT saavutti ATH-hinnaksi 1.5 USD.
Mikä oli OPCAT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OPCAT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.052453 USD.
Mikä on OPCAT-rahakkeen treidausvolyymi?
OPCAT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OPCAT tänä vuonna korkeammalle?
OPCAT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OPCAT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:16:41 (UTC+8)

OPCAT (OPCAT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

