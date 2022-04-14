Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Ooga Booga (OOGA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tiedot

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.oogabooga.io

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M
Kokonaistarjonta:
$ 99.42M
$ 99.42M$ 99.42M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 18.53M
$ 18.53M$ 18.53M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.336797
$ 0.336797$ 0.336797
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.02208362
$ 0.02208362$ 0.02208362
Nykyinen hinta:
$ 0.092853
$ 0.092853$ 0.092853

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OOGA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OOGA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OOGA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OOGA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

OOGA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OOGA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OOGA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

