Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.080047. Viimeisen 24 tunnin aikana OOGA on vaihdellut alimmillaan $ 0.073783 ja korkeimmillaan $ 0.098423 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OOGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.336797, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02208362.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OOGA on muuttunut +2.37% viimeisen tunnin aikana, -18.67% 24 tunnin aikana ja -37.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Ooga Booga-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OOGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.53M ja sen kokonaistarjonta on 99418447.10683103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.96M.
Tämän päivän aikana Ooga Booga – USD -hinta muuttui $ -0.01837669000156235.
Viimeisten 30 päivän aikana Ooga Booga – USD -hinnan muutos oli $ +0.1087311540.
Viimeisten 60 päivän aikana Ooga Booga – USD -hinnan muutos oli $ +0.0399277397.
Viimeisten 90 päivän aikana Ooga Booga – USD -hinnan muutos oli $ -0.03419535254367779.
|Tänään
|$ -0.01837669000156235
|-18.67%
|30 päivää
|$ +0.1087311540
|+135.83%
|60 päivää
|$ +0.0399277397
|+49.88%
|90 päivää
|$ -0.03419535254367779
|-29.93%
Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.
