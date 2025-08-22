Lisätietoja OOGA-rahakkeesta

OOGA-rahakkeen hintatiedot

OOGA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

OOGA-rahakkeen tokenomiikka

OOGA-rahakkeen hintaennuste

Ooga Booga-logo

Ooga Booga – hinta (OOGA)

Ei listattu

1OOGA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.080047
-18.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Ooga Booga (OOGA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:53:34 (UTC+8)

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.073783
24 h:n matalin
$ 0.098423
24 h:n korkein

$ 0.073783
$ 0.098423
$ 0.336797
$ 0.02208362
+2.37%

-18.67%

-37.80%

-37.80%

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.080047. Viimeisen 24 tunnin aikana OOGA on vaihdellut alimmillaan $ 0.073783 ja korkeimmillaan $ 0.098423 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OOGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.336797, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02208362.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OOGA on muuttunut +2.37% viimeisen tunnin aikana, -18.67% 24 tunnin aikana ja -37.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.48M
--
$ 7.96M
18.53M
99,418,447.10683103
Ooga Booga-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.48M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OOGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.53M ja sen kokonaistarjonta on 99418447.10683103. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.96M.

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Ooga Booga – USD -hinta muuttui $ -0.01837669000156235.
Viimeisten 30 päivän aikana Ooga Booga – USD -hinnan muutos oli $ +0.1087311540.
Viimeisten 60 päivän aikana Ooga Booga – USD -hinnan muutos oli $ +0.0399277397.
Viimeisten 90 päivän aikana Ooga Booga – USD -hinnan muutos oli $ -0.03419535254367779.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.01837669000156235-18.67%
30 päivää$ +0.1087311540+135.83%
60 päivää$ +0.0399277397+49.88%
90 päivää$ -0.03419535254367779-29.93%

Mikä on Ooga Booga (OOGA)

Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live.

Ooga Booga (OOGA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Ooga Booga-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ooga Booga (OOGA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ooga Booga (OOGA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ooga Booga-rahakkeelle.

Tarkista Ooga Booga-rahakkeen hintaennuste nyt!

OOGA paikallisiin valuuttoihin

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tokenomiikka

Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OOGA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ooga Booga (OOGA)”

Paljonko Ooga Booga (OOGA) on arvoltaan tänään?
OOGA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.080047 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OOGA-USD-parin nykyinen hinta?
OOGA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.080047. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ooga Booga-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OOGA markkina-arvo on $ 1.48M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OOGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OOGA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.53M USD.
Mikä oli OOGA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OOGA saavutti ATH-hinnaksi 0.336797 USD.
Mikä oli OOGA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OOGA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02208362 USD.
Mikä on OOGA-rahakkeen treidausvolyymi?
OOGA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OOGA tänä vuonna korkeammalle?
OOGA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OOGA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Ooga Booga (OOGA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

